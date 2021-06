Si consolida la collaborazione tra Gigi Les Autres, hair stylist e fashion advisor di livello internazionale e Diana Dieppa, Diana Dieppa Couture, brand Made in Italy, amato da superstar come Sofia Vergara e Shakira.

Diana Dieppa Couture sarà uno dei brand di punta di Fashion Food Wine Week, l'evento che Gigi Les Autres organizza a Miami a luglio 2021. E Gigi Les Autres si sta occupando in queste ore di curare ogni dettaglio della sfilata che Diana Dieppa Couture proporrà sabato 19 giugno in Cina, alla Shengze Fashion Week. Diana Dieppa Couture tra l'altro sarà l'unico marchio italiano presente ad un appuntamento davvero importante, in un mercato in continua crescita per il lusso e la moda italiana come quello cinese.

"Con il mio lavoro sull'hair style ed il make up per questa sfilata ho cercato di interpretare il messaggio di Diana. La sua moda punta sempre sulla femminilità, l'eleganza e la sensualità", racconta Gigi Les Autres.

Le acconciature curate da Gigi Les Autres fanno da contrappunto agli abiti. "I capelli sono semi raccolti, spesso in modo asimmetrico. Le acconciature infatti nascono per 'riempire' gli spazi lasciati liberi dagli abiti di Diana, che spesso sono a loro volta asimmetrici", spiega Gigi.

Per quel che riguarda il trucco, Gigi Les Autres ha scelto effetti naturali: "Le labbra saranno rosee, il trucco decisamente nature, per un effetto ceramica molto fresco", dice. C'è poi una sorpresa che riguarda la lettera simbolo di Diana Dieppa. "Con un effetto dorato particolare riproponiamo sulla pelle la D, il simbolo di Diana Dieppa. A parole è difficile da spiegare, quando lo si vede è decisamente sorprendente", conclude Gigi Les Autres.



Chi è Gigi Les Autres

https://fashionfoodwine.co

Hair stylist di livello internazionale premiato per ben due volte ai Global Salon Business Awards, gli Oscar mondiali della coiffure (nel 2006 a Barcellona e nel 2008 ad Hollywood), Gigi Les Autres oggi sale anche sul palco da protagonista. Come conduttore, dà vita ad importanti programmi radiofonici e televisivi e nel 2021 ha fondato con Massimo Bianco Fashion Food Wine Channel, un canale televisivo presto in onda e online con il gruppo NCG Television. "Credo da sempre nel talento altrui. Fashion Food Wine nasce appunto per dare opportunità concrete e visibilità a chi se le merita", spiega Gigi Les Autres. "Vengo da un piccolo paese come Boglietto di Costigliole d'Asti, ma oggi lavoro tra Hollywood e Miami. So per esperienza che a volte sogni diventano realtà".