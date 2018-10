19 ottobre, Magika presenta Jay Santos a Villa Bonin

Venerdì 19 Ottobre 2018 a Villa Bonin arrivano i ritmi latini della prima data invernale del party Magika, reggaeton & pop music sin ugual. E non è tutto. In console c'è un super guest come Jay Santos, uno dei protagonisti dello scenario della musica urban nel mondo.

Tra le sue hit mondiali ci sono "Caliente", "Dale Morena", "Noche de Estrellas" e "Baila"... Chi viene a Villa Bonin per ballare con Magika si gode anche gli effetti speciali e tante diverse situazioni musicali di una festa che sempre stupire.

Al mixer infatti c'è anche Andrea Bozzi, un professionista del ritmo che sa sempre stupire. Al violino c'è Julia Joy, sexy e bravissima, alla voce c'è la scatenata Jeanine, mentre le percussioni sono quelle di Salvo di Guida. Sarebbe già abbastanza, ma c'è pure il dinner show del Trio de Janeiro.

Villa Bonin apre già alle 21 accogliendo i suoi ospiti con l'aperitivo firmato Martini, il suo sfizioso buffet di benvenuto a cui seguono tante opzioni diverse per la cena.

Tutti i party di Villa Bonin sono segnalati con anticipo e tutte le informazioni sul sito (www.villabonin.it) e sulla pagina Facebook di questo club (https://www.facebook.com/VILLABONIN).

Top club di riferimento, Villa Bonin è uno spazio di grandi dimensioni aperto 12 mesi l'anno. Ogni dettaglio, dal design al servizio, dal cibo alla musica ai drink passando per l'accoglienza è curato è curato fino all'inverosimile. La notte qui inizia da un aperitivo d'eccellenza, continua con diverse opzioni per la cena (primi e secondi piatti, pizze, hamburger gourmet, insalatone), che già un momento di aggregazione e divertimento. Più tardi si balla, con party show sempre coinvolgenti come Besame, Cuore Matto e tanti altri. In console tra i dj resident c'è una sicurezza come Andrea Bozzi, tra i guest Bob Sinclar, Gigi D'Agostino, Merk & Kremont e molti altri.

Evento Facebook:

www.facebook.com/events/279711162866492/

Villa Bonin Club & Restaurant

Via Del Commercio, 39 | 36100 Vicenza - Uscita VI Ovest

+39 393 012 33 93 info@villabonin.it - www.villabonin.it

www.facebook.com/VILLABONIN/ - instagram.com/villa_bonin/

Tutti i party di Villa Bonin sono segnalati con anticipo e tutte le informazioni sul sito (www.villabonin.it) e sulla pagina Facebook di questo club (www.facebook.com/VILLABONIN).