Il Dipartimento For.Psi.Com dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro è capofila del progetto europeo GEMMA, un’iniziativa pionieristica che integra gioco, apprendimento mobile e micro-corsi online con l’obiettivo di rafforzare le competenze del personale accademico. A coordinare i lavori, il prof. Alberto Fornasari, Professore Associato di Pedagogia Sperimentale e principal investigator del progetto.

In un’epoca in cui il mondo universitario è chiamato a ridefinire non solo i contenuti della formazione, ma anche le modalità di apprendimento e di trasmissione del sapere, il progetto GEMMA, Game based learning for Enhancement of new skills using Micro-MOOCs for Academic staff, rappresenta un passo significativo verso un’educazione più accessibile, dinamica e inclusiva.

GEMMA nasce da una constatazione: oggi il lavoro accademico non può più limitarsi all'insegnamento tradizionale o alla mera produzione scientifica. Serve un cambio di paradigma in grado di innovare la formazione dei ricercatori universitari, valorizzandone le competenze digitali, imprenditoriali e personali, e rafforzando la resilienza e il benessere del personale universitario.

Queste premesse hanno consentito al progetto di essere finanziato in ambito europeo, avviando un percorso che, grazie al coinvolgimento di associazioni e piccole medie imprese, porti alla creazioine di un nuovo modello formativo integrato e olistico, in linea con i più importanti quadri europei di riferimento: DigComp per le competenze digitali, EntreComp per quelle imprenditoriali e LifeComp per le competenze di vita.

Il cuore del progetto è costituito da un MOOC (Massive Open Online Course) di nuova generazione, pensato per essere breve, modulare, gratuito e largamente accessibile. Il MOOC è potenziato da un serious game, ovvero un gioco di ruolo digitale progettato secondo i principi del “learning-by-doing” per favorire l’apprendimento esperienziale.

“L’innovazione metodologica di GEMMA risiede proprio nell’integrazione fra formazione online e gioco educativo,” spiega il professor Alberto Fornasari, anima scientifica del progetto. “L’obiettivo non è solo trasferire conoscenze, ma attivare competenze concrete, in un contesto sicuro, collaborativo e coinvolgente. Il progetto GEMMA – prosegue Fornasari – si fonda sull’approccio dell’apprendimento ubiquitario e mobile, proponendosi come una piattaforma formativa accessibile anche da smartphone. Questo permette ai ricercatori e ai docenti, che spesso devono conciliare orari flessibili, impegni multipli e carichi cognitivi elevati, di apprendere in qualsiasi momento della giornata, anche nei ritagli di tempo”.

La crisi pandemica ha reso ancora più evidente la necessità di modelli formativi flessibili: il telelavoro ha sfumato i confini tra vita personale e lavorativa, esponendo il personale accademico a nuove forme di stress ma anche a nuove opportunità. GEMMA intende trasformare questa sfida in una risorsa, offrendo strumenti per potenziare la produttività, il benessere e l’adattabilità del personale universitario.

Inoltre, la piattaforma didattica – oltre a essere intuitiva e modulare – è progettata con un approccio partecipativo e inclusivo, grazie a una fase di co-creazione che coinvolge direttamente gli utenti finali, con particolare attenzione ai gruppi vulnerabili, compresi i lavoratori accademici con disabilità.

GEMMA non si limita a migliorare la formazione accademica ma mira anche ad aumentare l’impatto sociale ed economico del sapere universitario. L’intento è quello di rafforzare le capacità imprenditoriali dei ricercatori, supportando la creazione di spin-off, startup e collaborazioni con le imprese, in una logica di trasferimento tecnologico e innovazione sociale. Oggi più che mai, infatti, l’università è chiamata a dialogare con il mondo esterno: la ricerca deve tradursi in impatto, e i ricercatori devono essere messi in condizione di sviluppare competenze trasversali e trasferibili, in grado di connettere le conoscenze scientifiche con il mercato, la società, le sfide ambientali e digitali.

Il progetto propone quindi un curriculum formativo multidisciplinare, pensato per integrare gli strumenti digitali nei percorsi di formazione accademica, in modo sostenibile e con uno sguardo rivolto al futuro.

GEMMA è articolato attorno a quattro risultati principali, ognuno dei quali contribuisce in modo sinergico al cambiamento auspicato:

1) Un quadro formativo olistico basato sulla tassonomia di Bloom e sull’European Qualification Framework (EQF), per strutturare in modo scientificamente solido le competenze da sviluppare;

2) Un MOOC modulare di nuova generazione, breve, specifico, accessibile e flessibile;

3) Un serious game disponibile anche su piattaforma mobile, che costituisce la componente laboratoriale e interattiva del corso;

4) Linee guida operative, per permettere l’applicazione del modello formativo in altri contesti, settori e Paesi, garantendo la sostenibilità a lungo termine del progetto.

A completare il tutto, una strategia di disseminazione articolata che prevede eventi pubblici, momenti di confronto internazionale e pubblicazioni scientifiche, per diffondere il modello e promuovere una cultura dell’innovazione nella formazione accademica.

Che sia proprio l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, attraverso il Dipartimento For.Psi.Com, a guidare un progetto di respiro europeo su questi temi non è un caso. L’ateneo pugliese si distingue da anni per la sua attenzione all’innovazione didattica e alla qualità della formazione. Sotto la guida del professor Fornasari, GEMMA rappresenta una nuova frontiera per la pedagogia universitaria, capace di coniugare rigore scientifico e apertura alle nuove tecnologie. Il progetto è, in definitiva, una “gemma” che vuole germogliare e dare vita a nuovi rami di sapere, didattica e inclusione, nel segno della cooperazione internazionale e della centralità della persona.