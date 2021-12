Si è svolto questo lunedì, a Nyon il sorteggio per gli ottavi di Champions League

Due le fasce previste, una per le otto vincitrici dei gironi (teste di serie) e l'altra per le otto seconde classificate (non teste di serie). Altra condizione che ha regolato il sorteggio, quella che non consentiva di affrontarsi alle squadre della stessa nazionalità o già incontrate nella fase a gironi.

Questi gli accoppiamenti per gli ottavi di finale:

Benfica - Real Madrid

Villarreal - Manchester City

Atlético Madrid - Bayern

Salisburgo - Liverpool





Inter - Ajax

- Ajax Sporting Clube de Portugal - Juventus





Chelsea - LOSC (Lille)

Paris Saint Germain - Manchester United



Gli incontri di andata degli ottavi di finale si disputeranno nei giorni 15, 16, 22 e 23 febbraio, mentre il ritorno è in programma nei giorni 8, 9, 15 e 16 marzo.

Il sorteggio per i quarti di finale si terrà il 18 marzo, insieme al sorteggio per le semifinali e al sorteggio che determinerà quale squadra sarà considerata in casa per la finale di San Pietroburgo.







Aggiornamento.

A seguito di un problema tecnico con il software di un fornitore di servizi esterno che indica quali squadre possono giocare tra loro, si è verificato un errore materiale nel sorteggio per gli ottavi di UEFA Champions League. Di conseguenza, il sorteggio è stato dichiarato nullo e sarà interamente ripetuto alle 15:00 CET.

Questo quanto comunicato in una nota dall'Uefa che ha preso la decisione dopo che l'Atletico Madrid aveva presentato ricorso per non esser stata inserita la pallina del Manchester United nell'urna del sorteggio dei possibili rivali dei Colchoneros, nonostante fosse una potenziale avversaria.

Un errore che potrebbe avere conseguenze ulteriori, con il Real Madrid che si oppone alla decisione ritenendo che l'errore non li riguardi poiché avvenuto dopo l'accoppiamento Benfica - Real che, pertanto secondo loro dovrebbe essere confermato.