È impossibile dire quali potranno essere le conseguenze della pandemia a livello sanitario. Infatti, oltre alla attuale emergenza, non è escluso che chi ne sia stato contagiato, soprattutto se in modo serio, in futuro non debba sottoporsi a controlli per verificare il proprio stato di salute, anche per quanto riguarda il cuore.

Ma anche in relazione all'aspetto economico, è impossibile prevedere quali saranno tutte le conseguenze della pandemia, stabilita comunque l'inevitabilità di una crisi... in tutti i settori: produzione, servizi, finanza...

Ieri, ne abbiamo avuto un esempio con la quotazione del Future sul prezzo del greggio WTI con scadenza Maggio 2020 che è andata in territorio NEGATIVO fino a raggiungere i -37,5 dollari, una quotazione che ha indicato il valore a breve termine di un barile di greggio!

Ciò è dovuto al fatto che condutture, raffinerie, strutture di stoccaggio e navi cisterna sono piene di petrolio di cui nessuno, al momento, sembra aver bisogno, a causa del fatto che gran parte della popolazione in tutto il mondo è chiusa nelle proprie case per evitare il contagio da Covid-19 e gli stabilimenti hanno fermato la fabbricazione di prodotti che, oltretutto, non è ben chiaro a chi potrebbero essere venduti, dato che anche gran parte della rete di distribuzione è ferma.

Per questo, vi è stato un crollo della domanda di greggio di cui ieri si è vista la prima diretta conseguenza.

E per questo il presidente degli Stati Uniti Trump, nonostante il contagio da Covid in Usa sia ancora nel pieno della sua espansione, da alcuni giorni ha iniziato una battaglia per terminare quanto prima il lockdown, invitando i governatori dei vari Stati a ritornare alla (quasi) normalità.

In un mese, sono 22 milioni gli americani che hanno perso il lavoro e hanno iniziato a chiedere un sussidio di disoccupazione. Un problema che va associato al fatto che in quella folle nazione, perdere il lavoro significa anche perdere altri benefit ad esso associati, come ad esempio l'assicurazione sanitaria. Così, 22 milioni di persone a cui si devono aggiungere i loro familiari, adesso non hanno un'assistenza medica durante un'emergenza di carattere sanitario, con il rischio, pertanto, di aumentare la diffusione del contagio.

E ad ulteriore dimostrazione di quanto sia illogica la grande democrazia americana, va riportata la notizia che qualche ora fa il presidente Trump ha annunciato di voler sospendere, temporaneamente, l'immigrazione negli Stati Uniti.

Alla luce dell'attacco del nemico invisibile, nonché della necessità di proteggere i posti di lavoro dei nostri GRANDI cittadini americani, firmerò un ordine esecutivo per sospendere temporaneamente l'immigrazione negli Stati Uniti!

In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2020



Difficile, adesso, pensare che questo provvedimento possa avere un qualche impatto, visto che in America è impossibile andare per mancanza o quasi di collegamenti e, soprattutto, perché nessuno ha intenzione di andarvi, dato che lì c'è il maggior focolaio epidemico al mondo.

Ma quello che è da sottolineare è il "temporaneamente" indicato da Trump... non si può sapere fino a quando tale provvedimento, se verrà approvato, sarà valido. Con tale decisione, lo sprovveduto presidente americano pensa di potersi ingraziare gli americani che hanno perso il lavoro in vista delle presidenziali di novembre, mentre non si accorge di star ulteriormente picconando le fondamenta su cui la stessa economia Usa si poggia.

Infatti, se come sembra, dobbiamo intendere il suo "ordine esecutivo" allargato a tutti, tra gli immigrati ci sono anche quelli che fanno funzionare gli ospedali, i centri di ricerca, le aziende di IT... insomma, le teste d'uovo che vengono da ogni parte del mondo a tappare i buchi in professioni per cui non ci sono abbastanza americani a causa di un sistema di istruzione basato esclusivamente sul censo: se sei ricco puoi permetterti di studiare, se non lo sei allora non ti è concesso. Per supplire alla carenza di teste d'uovo gli americani hanno favorito la migrazione da ogni parte del mondo con il sistema della green card, per poi far diventare definitivamente americani quanti sono utili allo sviluppo del Paese.

Adesso Trump dice di voler sospendere l'immigrazione... ma non ha idea dell'ulteriore danno che sta facendo ai "GRANDI cittadini americani".