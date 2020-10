Per l'inizio ufficiale della Stagione dei Premi manca davvero pochissimo dato che tra poche settimane verranno annunciate le nomination ai primi premi e successivamente ad altri riconoscimenti chiave dell'Awards Season. Nel frattempo continuano ad emergere le prime predictions redatte come sempre incrociando le aspettative e i giudizi della critica americana verso alcune interpretazioni.

Rispetto alle previsioni del mese di luglio per quanto riguarda la categoria della Miglior attrice, qualcosa è cambiato tra posticipazioni inaspettate (come nel caso di Rachel Zegler per West Side Story) e new entry come Vanessa Kirby che vincendo la Coppa Volpi all'utimo Festival di Venezia è entrata in lizza per gli Oscar.

Tra le conferme spiccano due premi Oscar: Frances McDormand per la pluripremiata pellicola di Chloé Zhao, Nomadland e Viola Davis protagonista dell'atteso biopic targato Netflix Ma Rainey's Black Bottom. Tra le new entryoltre alla Kirby, segnaliamo Felicity Jones per il film di fantascienza di Goerge Clooney The Midnight Sky e Andra Day per il film United States vs Billie Holiday in cui interpreta la celebre cantante.