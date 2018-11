Miky Falcicchio e Barbara Marin lanciano il concept "C'è modo e moda"

Fatti per il Successo Academy è sempre in continua evoluzione e movimento. L'accademia pugliese ideata, fondata e diretta dal social manager, casting director, attore nonché Mister Italia 2010 Miky Falcicchio ha stretto un'altra importante collaborazione con la fotografa esperta di moda bimbo Barbara Marin per il concept "C'è modo e moda".

Una partnership molto utile e proficua per tutti gli aspiranti modelli e attori che si iscrivono alla Fatti per il Successo Academy dell'imprenditore ed ex modello pugliese Miky Falcicchio. Il concept C'è modo e moda racchiude tutto quello che serve per essere lanciato nel patinato mondo dello show business nazionale.

L’unione dei due professionisti assicura all’aspirante modello o attore, una serie di possibilità, garantite dall’esperienza ventennale che entrambi i professionisti hanno nel reciproco settore di appartenenza, sostenuti da ufficio stampa, media partner, produttori, casting director, addetti ai lavori e tanti follower.

Questa nuova collaborazione è molto preziosa per gli iscritti al “Top Influencer Model”, nuovo fiore all’occhiello dell’academy pugliese di Miky Falcicchio.