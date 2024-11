Il giorno 9 novembre è stato presentato presso la Mondadori Store di Roma (Viale Europa), l’ultimo capolavoro di Carlo Magnifico: “Un commissario per caso. Il filo del tradimento”.

Il giornalista Fabio Camillacci ha moderato l’evento e l’intervento degli psicologi Cecilia Biava (Direttore e supervisore del Counseling della scuola Soave Sia II Vento di Roma) e Carlo Lazzerotti (Supervisore, Presidente, Direttore e docente della scuola Soave Sia II Vento di Roma), che hanno sapientemente accompagnato il pubblico, nella presentazione del romanzo.

Tra gli ospiti erano presenti volti noti dell’ambito universitario, come Fabio Santella (Università degli Studi Niccolò Cusano), criminologi del calibro di Michel Emi maritato e numerosi giornalisti, oltre che una massiccia presenza di pubblico e curiosi.

Ma di cosa parla il romanzo di Carlo Magnifico, “Un commissario per caso. Il filo del tradimento” e soprattutto, che cosa hanno in comune un giovane Commissario, un piccolo paesino del Salento, le canzoni di Ligabue, l’amore (presente, ma che non spicca il volo) e un omicidio?

Fabio Barbero, un giovane inizialmente abituato a contratti a progetto, che diviene commissario di un paesino nel Salento. Un ragazzo che con sé porta la sua amica più fidata: sua maestà l’ansia e che si trova alle prese con un complesso caso di omicidio.

All’interno di un sepolcro del VI sec. A.C., viene rinvenuto il corpo di un giovane ricercatore universitario: Oreste Montinaro che, per ironia della sorte, è stato ucciso ne luogo in cui lavorava con altri sei colleghi.

Le indagini si dividono tra l’università, un luogo angusto e ambiguo -dove le carriere “pilotate”, inducono ad un gioco discutibile le cui pedine, si dividono tra privilegi, poteri e servitori di un sistema ciclico- e l’archeologia introspettiva che porta alla luce, le zone d’ombra racchiuse in ognuno di noi.

Tra la musica del Ligabue e la chitarra dalla quale Fabio Barbero non si divide mai, ci sono le insicurezze di un uomo (e di tutti), oltre a un amore presente e lontano che Fabio ha con Marta.

Riuscirà il nostro giovane commissario a risolvere il caso di omicidio? Lo saprete solo leggendo il libro di Carlo Magnifico “Un commissario per caso. Il filo del tradimento”.