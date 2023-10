Dopo i primi party della nuova stagione autunno inverno e primavera '23 - '24 al River house Soncino (Cremona) ecco sabato 21 ottobre un altro party di divertimento scatenato, da vivere però con un certo stile.



In console, sul palco c'è infatti Rudeejay, ormai vicinissimo ai 100.000 follower su Instagram. La sua energia quando mixa in modo decisamente un pezzo con l'altro è semplicemente incontenibile e la sua carriera è ormai decisamente internazionale. Bolognese, è reduce da un'estate di grandi successo tra i top club italiani... e non solo. Rudeejay ha remixato brani di Martin Solveig, Bob Sinclar, Jonas Blue, Tujamo, Burak Yeter. Ha suonato in Europa, Asia ed America. Tra i suoi più grandi successi, le sue versioni di "The Rhythm is Magic", Children", "Show Me Love"... e pure l'avventura collettiva "The Drop", assieme a Tiësto, Da Brozz e Djs From Mars, senz'altro tra i progetti in studio di maggiore successo. Rudeejay è davvero una gemma preziosa del panorama dance italiano. Con la stessa carica ed intensità del giorno uno. Qui sta il segreto.



E' prima di tutto una stagione, quella dell'autunno 2023 - primavera 2024 al River house Soncino (Cremona), piena di dj di livello assoluto, attivi in tutta Europa... ad esempio, nei prossimi mesi sono attesi i ritorni di artisti come Rudeejay e Botteghi, il cui sound tanto piace al pubblico di River house, che arriva da una zona piuttosto ampia sparsa tra la province di Cremona, Brescia, Bergamo e non solo. E poi, tanti altri party scatenati, in un locale appena rinnovato in diversi dettagli: l'ingresso è tutto nuovo, ci sono due nuovi palchi... La gestione è quella del gruppo guidato da Antonio Gregori, la stessa che porta al successo da tempo Circus beatclub e MOLO a Brescia.



Riassumendo, la luna splende ancora sul River house Soncino (Cremona), un locale in cui l'atmosfera è davvero perfetta per ballare. C'è tutto ciò che serve: impianto audio, luci, dj e vocalist fanno tutto che devono fare e lo staff dietro il bancone e tra i tavoli fa il resto. River house Soncino fa ballare, tra il 2023 e il 2024, in autunno, inverno e primavera ogni sabato notte e i tutti prefestivi. Una stagione lunga ben 50 date, perfette per far tardi con gli amici. Sorrisi, musica, ritmo fino a tardi… difficile sognare di più.



River house

via Brescia 23, Soncino (CR)

366.1758050



https://www.instagram.com/riverhouseclub/

https://www.facebook.com/riverhouseclub

https://linktr.ee/riverhouseclub

