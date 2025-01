Il sipario si apre e il palco dell'Anton Art House si trasforma in un palcoscenico di storie, suoni e visioni. Vinicio Marchioni, noto attore e narratore, invita il pubblico a intraprendere un viaggio senza tempo, un percorso che sfida le barriere del quotidiano per immergersi nell'essenza stessa della vita: il vino. "In Vino Veritas" non è solo uno spettacolo; è un'esperienza sensoriale, una celebrazione dell'umanità, e un omaggio a tutto ciò che il vino rappresenta nella nostra cultura.

Marchioni alterna abilmente racconti personali e riflessioni poetiche, introducendo il pubblico a un mondo dove ogni sorso è una storia e ogni storia è intrisa di emozione. Le luci di Marco Palmieri giocano con l'oscurità e la luminosità della scena, creando un'atmosfera intima ma vibrante, mentre le musiche originali di Pino Marino e Alessandro D’Alessandro avvolgono gli spettatori in melodie che risuonano come un canto antico, evocando le radici e i riti legati al vino nei secoli.

Il vino, sinonimo di festa e convivialità, diventa simbolo di incontri e relazioni, il collante delle nostre esperienze umane. Marchioni, attraverso le sue parole, ci trasporta da Dioniso, il dio greco del vino, all'opera lirica, da Charles Bukowski ai poeti come Baudelaire, Remo Remotti e Alda Merini. Ogni citazione, ogni verso, si intreccia con la musica, creando un tessuto ricco di significato, che parla di amore, disperazione, gioia di vivere e della ricerca incessante di connessione tra gli esseri umani.

La narrazione di Marchioni si arricchisce di aneddoti e storie che esplorano il culto del vino nelle diverse culture, dalle antiche civiltà mesopotamiche ai fasti delle tavole romane, dove il vino era il protagonista indiscusso delle feste. In questo modo, l'attore riesce a rendere il tema del vino universale, ricco di sfumature e di emozioni, capace di attraversare i confini del tempo e dello spazio.

“In Vino Veritas” non è solo un viaggio solitario: è un invito a condividere. Ogni racconto di Marchioni invita gli spettatori a riflettere sulle proprie vite, sulle proprie esperienze legate al vino, alle cene tra amici, agli amori che nascono e svaniscono come il profumo di un buon rosso. I momenti di convivialità si fondono con le note della chitarra e del piano, l'intensificarsi della musica accompagna le parole, esaltando la bellezza dell’incontro e della riscoperta.

Il grande merito di Marchioni risiede nella sua capacità di trasformare le parole in immagini vivide e emotive. Sotto i riflettori, racconta storie di vini famosi, di produttori appassionati e di vendemmie memorabili, dipingendo un affresco che celebra non solo il vino, ma anche il lavoro e l’amore che ci stanno dietro. Ogni parola è un sorso, ogni silenzio una pausa per assaporare il momento; l'interazione con il pubblico è palpabile, come se tutti fossero parte di un'unica grande cena conviviale.

La musica di Pino Marino e Alessandro D’Alessandro si intreccia con la narrazione, arricchendo l'esperienza con sonorità che evocano le tradizioni popolari italiane e il folklore mediterraneo. Gli strumenti si fondono in un abbraccio melodico, accompagnando i racconti e creando un dialogo continuo tra ciò che è detto e ciò che è suonato, portando il pubblico in una dimensione “altra”.

“In Vino Veritas” di Vinicio Marchioni è molto più di uno spettacolo: è un viaggio attraverso l’anima umana, un inno al vino come simbolo di vita, amicizia e cultura. L’arte di raccontare si fonde con la musica, avvolgendo gli spettatori in un abbraccio di emozioni e riflessioni profonde. L'evento del 11 gennaio 2025 all'Anton Art House promette di essere un incontro indimenticabile, invitando tutti a scoprire la verità che si cela nel vino e nella condivisione di momenti speciali.

“Venezia”, una delle canzoni di chiusura, risuonerà nell’aria mentre il pubblico lascia il teatro, portando con sé un ricordo indelebile di quella serata magica. “In Vino Veritas” rimarrà nella memoria e nel cuore di tutti, un’esperienza che celebra la vita e l’umano in tutte le sue manifestazioni, proprio come un grande calice di vino condiviso con amici sotto le stelle.

11 gennaio 2025

ore 20,45

Anton Art House

presenta

Vinicio Marchioni

IN VINO VERITAS

di Vinicio Marchioni

musica in scena Pino Marino e Alessandro D’Alessandro

luci Marco Palmieri

BIGLIETTI

Prestige € 31,00 - Poltronissima € 27,00 - Poltrona € 20,00 - Poltronissima under 26 anni € 19,00

Per acquisto:

biglietteria del Teatro

online https://www.teatromanzoni.it/acquista-online/?event=3674499

circuito Ticketone

Teatro Manzoni

Via Manzoni 42 - 20121 Milano

Tel. 02 7636901

Fax 02 76005471

*_©Angelo Antonio Messina