L’AssoCea Messina APS ha premiato gli alunni, che hanno partecipato al progetto educativo “Futuri Cittadini Responsabili 2.0”, giunto alla sua quarta edizione.

L’appuntamento, organizzato in concomitanza della Giornata Mondiale dell’Ambiente, si è svolto nell’aula magna dell’Istituto Comprensivo “Quasimodo” di Agrigento e ha visto la partecipazione del Sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, dell’Assessore all’Ambiente Gioacchino Alfano, di Eva di Betta in rappresentanza della Prefettura, di Michelangelo Piparo per la Questura e da Vincenzo Castronovo per l’Arma dei Carabinieri, del dirigente scolastico Antonino Lalomia.

Il presidente di AssoCea Messina APS Francesco Cancellieri, di concerto con il Sindaco Metropolitano Dott. Federico Basile ed il Direttore Generale Dott. Salvo Puccio, ha realizzato una serie di partnership di alto rilievo tecnico-scientifiche e la Città Metropolitana di Messina Nodo InFEA, interfacciate con la dottoressa Grazia La Fauci della Direzione “Ambiente” retta dall’ing. Giovanni Lentini, che ormai rappresenta un punto di riferimento consolidato tra le prestigiose Istituzioni ed enti di ricerca coinvolti nelle proposte di tutela ambientale, in linea con gli indirizzi dell’Agenda 2030. I moduli proposti alle venti scuole partecipanti sono disponibili nel sito di AssoCEA Messina APS.