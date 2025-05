Il Commissario Straordinario Unico alla Depurazione e al Riuso delle Acque Reflue Fabio Fatuzzo ha firmato l’approvazione del progetto dei lavori del “Secondo lotto ristrutturazione e adeguamento dell’impianto di depurazione in contrada Fossazzo”. Adesso si provvederà all’affidamento dell’esecuzione dei lavori con procedura di gara aperta dopo la pubblicazione del bando sulla base dei criteri d’aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’importo massimo, stimato dell’appalto per il “Secondo lotto ristrutturazione e adeguamento dell’impianto di depurazione in contrada Fossazzo e della condotta sottomarina”, è di 11.183.016,44 euro (più IVA).

Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Pippo Midili: “È stata una lunga rincorsa contro il tempo per riuscire a recuperare un progetto che nel 2016 l’allora Amministrazione era riuscita a farsi togliere dalla Regione e che poi aveva dimenticato di seguire. – afferma il primo cittadino – Debbo ringraziare l’on. Galluzzo per avere dato un importante contributo nello sbloccare l’impasse e l’on. Fatuzzo, che ha concluso il lungo e contorto iter, nel quale si era incanalato il progetto. Si tratta di uno dei risultati più importanti ottenuti da questa Amministrazione per la città di Milazzo, del quale tutti dovremmo essere contenti”.

“I proprietari di edifici, in cui è presente l’amianto, hanno la grande opportunità di rimuovere e smaltire tale materiale altamente nocivo utilizzando le somme messe a disposizione dalla Regione. Per questo invito privati; ma anche i condomìni già individuati nel piano amianto, che qualche settimana addietro è stato approvato dal Comune di Milazzo, a partecipare all’avviso pubblicato dall’Assessorato regionale dell’Energia, che stanzia oltre 1,4 milioni di euro proprio per incentivare chi ha la necessità di bonificare le proprie unità immobiliari”.

Il Sindaco Pippo Midili lancia un invito ai milazzesi di non perdere questa occasione e cercare d’ottenere il contributo a fondo perduto per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto presente nelle abitazioni. Con questo incentivo economico la Regione intende assicurare un aiuto concreto a tutte quelle famiglie, che vogliono rendere sicura la propria casa ed eliminare definitivamente il rischio legato alla presenza di materiali e manufatti contenenti amianto, garantendo nello stesso tempo uno smaltimento dei rifiuti in linea con tutte le normative vigenti; quindi nel pieno rispetto dell’ambiente. Le domande vanno presentate esclusivamente online attraverso l’apposita piattaforma (www.bandoamianto.regione.sicilia.it), che sarà attiva dalle ore 12:00 del 27 maggio alle 12:00 del 5 settembre. Il contributo è pari all’80% dei costi effettivamente sostenuti, fino a un massimo di 5 mila euro.

Nel caso di interventi condominiali, invece, il finanziamento non potrà essere superiore a 2.500 euro per unità immobiliare, entro un limite massimo di 30 mila euro per tutto l’edificio. La procedura di presentazione delle domande è articolata in quattro fasi: dal 27 maggio sarà possibile inserire i dati preliminari e ottenere così il codice univoco che andrà riportato in tutte le comunicazioni; dall’11 giugno si potrà completare l’istanza e inserire sulla piattaforma la documentazione richiesta dal bando; dalle ore 12 del primo settembre fino alle 12 del 5 settembre scatterà la fase della validazione delle domande (click day) e si passerà quindi all’approvazione e pubblicazione dell’elenco delle istanze ammesse; entro i successivi 150 giorni si dovrà presentare la rendicontazione e la relativa richiesta di pagamento.

I contributi copriranno esclusivamente le spese relative agli interventi eseguiti successivamente all’invio della domanda e riguarderanno, in particolare, l’elaborazione del Piano di lavoro da presentare all’ASP, l’esecuzione dei lavori di rimozione dei manufatti contenenti amianto, il trasporto e al conferimento dei rifiuti speciali presso impianti autorizzati, l’allestimento del cantiere di lavoro e gli oneri amministrativi o spese tecniche correlate all’esecuzione dei lavori.