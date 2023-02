A Roma e a Milano due tappe del progetto formativo di Scai e Restore per trasferire competenze e informazioni sul mondo dell’affiliazione.

Scai Comunicazione continua a consolidare la sua expertise nel mondo del franchising. Main partner di Assofranchising dal 2021 e con all’attivo già diverse esperienze di sviluppo e promozione di brand in franchising, ha da poco lanciato la sua ultima iniziativa rivolta agli aspiranti franchisor. Si tratta della Franchising Academy, un percorso di formazione condensato in una giornata di lezioni frontali e consulenza one to one che risponde alle esigenze di chi intende avviare o espandere il proprio format in franchising.

Due saranno le prime tappe del progetto nato in collaborazione con l’esperto di Andrea Ciancarelli, fondatore e CEO di restore: Roma, il prossimo 21 febbraio, e Milano, il 24 febbraio. Ma la Franchising Academy punta ad arrivare presto anche in altre città della penisola.

Nel programma della Franchisor Academy, si alterneranno lezioni teoriche e casi pratici, ma anche momenti di Q&A per rispondere alle domande dei partecipanti e, nel pomeriggio, appuntamenti individuali con consulenti specializzati.

"La formazione è un fattore chiave del successo di un franchising”, ha dichiarato Michele Franzese, CMO di Scai Comunicazione, esperto di franchising e ideatore della Franchising Academy, “per questo siamo entusiasti di poter dare ai futuri franchisor l’opportunità di apprendere conoscenze e competenze utili a valutare e affrontare questo mondo con gli strumenti e le nozioni giuste. Lo faremo mettendo a disposizione la nostra esperienza e la nostra passione per questo settore così dinamico e ricco di opportunità per tutti i settori".





Per partecipare all’iniziativa e prenotare il proprio posto in aula c’è ancora tempo. Tutti i dettagli alla pagina www.scaicomunicazione.com/franchising-academy.