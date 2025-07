Sabato 19 luglio c.a., al termine della celebrazione eucaristica, Sua Eccellenza Mons. Pietro Lagnese, Vescovo di Caserta, ha annunciato che la Parrocchia di San Vincenzo Martire in Briano è stata ufficialmente inserita nel capitolato straordinario dei lavori finanziati con i fondi dell’8x1000 alla Chiesa Cattolica.

È una notizia che accogliamo con profonda gratitudine, come segno della Provvidenza e responsabilità condivisa. Questo annuncio non rappresenta solo l’avvio di un intervento strutturale, ma segna anche una svolta concreta nella vita della nostra comunità: la possibilità di restituire alla nostra chiesa dignità, bellezza e futuro. La nostra chiesa non è solo un edificio, ma il cuore pulsante di Briano: luogo di memoria, di fede, di vita. È il grembo di generazioni che lì hanno ricevuto i sacramenti, costruito famiglie, pregato, pianto, sognato.

Ristrutturarla non è un semplice dovere architettonico, ma un atto di amore e giustizia verso chi ci ha preceduti e verso coloro che verranno. Il progetto sarà finanziato per il 70% dai fondi dell’8x1000, mentre il restante 30% sarà a carico della nostra comunità, che da tempo si sta impegnando con dignità, coraggio e generosità.

Il percorso è già iniziato con un primo incontro tenutosi lo scorso venerdì tra i tecnici incaricati dalla parrocchia e don Fernando Latino, direttore dell’Ufficio Tecnico Diocesano. Il progetto preliminare è stato accolto con favore e da oggi la collaborazione tra la parrocchia e la diocesi si rafforza, per procedere insieme, passo dopo passo, secondo un cronoprogramma condiviso che porterà, nel secondo semestre del 2026, all’avvio ufficiale dei lavori.

Nel frattempo, la comunità non si è fermata: dal 20 ottobre scorso ha trovato casa presso le Suore degli Angeli di Briano, che ci accolgono ogni giorno con delicatezza, generosità e spirito evangelico. Un ringraziamento sentito va alla Madre Generale Sr Giuseppina Romano e a tutte le suore che ci stanno offrendo una vera esperienza di comunione ecclesiale, diventando parte viva della nostra storia.

In questo clima di gratitudine e semina, annunciamo con gioia un evento che esprime simbolicamente la nostra voglia di rinascita: sabato 26 luglio 2025 alle ore 19.30, presso l’Istituto delle Suore degli Angeli, si terrà il concerto di beneficenza “Note di Rinascita”, in onore di Sant’Anna, madre della Vergine Maria, figura cara alla devozione popolare e simbolo di protezione per le famiglie. L’evento vedrà la partecipazione di Daniele Baione (violino), Giovanni Sepe (pianoforte e organo) e Francesco Parisi (oboe), con musiche di Morricone, Piovani, Einaudi.

Il concerto, interamente offerto con generosità dai musicisti, nasce per iniziativa del M° Baione, che ha voluto regalare alla comunità un segno di vicinanza e bellezza. I testi delle riflessioni che accompagneranno la serata saranno preparati dallo stesso parroco e letti dalla vece narrante del prof. Massimo Santoro, per offrire al pubblico un’esperienza spirituale e artistica insieme. Durante il concerto sarà possibile offrire un contributo libero per sostenere i lavori di ristrutturazione della chiesa. Ma soprattutto sarà un’occasione di incontro, di comunità che si stringe intorno al suo futuro.

“Le pietre parlano se le mani che le toccano sono colme di amore.” Don Tonino Bello. Grazie a chi ha creduto in questo cammino, a chi lo sostiene con la preghiera e con l’aiuto concreto. La speranza ha preso forma. Ora tocca a noi farla camminare, insieme.