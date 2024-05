La cosa più emozionante cui si è potuto assistere durante la gara Sprint del Gran Premio di Miami, sesto appuntamento del Mondiale di Formula 1 2024? L'ormai quasi ex Red Bull Adrian Newey, cui il team austriaco deve buona parte del merito dei suoi successi, che prima della partenza osservava attentamente il retrotreno di una delle Ferrari in griglia, prima di venir distratto da Piero Ferrari che, dopo averlo salutato calorosamente, ha iniziato una conversazione che fa intendere quale sarà la scuderia di approdo dell'ingegnere britannico.

Per quanto riguarda la gara, che ha richiesto l'intervento della Safety car al primo giro per un contatto che ha costretto al ritiro la McLaren di Lando Norris, il solito Max Verstappen (Red Bull) l'ha dominata dall'inizio alla fine, dopo aver respinto l’assalto iniziale di Charles Leclerc, ottimo secondo davanti all'altra Red Bull guidata da Sergio Perez. Quest’ultimo ha recuperato brillantemente la terza posizione dopo un primo giro difficile, riuscendo a superare un più che ostico Daniel Ricciardo, che con la sua Racing Bulls ha difeso con successo per tutta la gara la quarta posizione da un determinatissimo Carlos Sainz (Ferrari), che si è dovuto così accontentare della quinta piazza.

Dietro di lui, la McLaren di Oscar Piastri, seguita dalla Haas di Nico Hulkenberg e dalla Mercedes di Lewis Hamilton.

Questo il commento di Leclerc a fine gara:

"Sono partito bene, poi ero all’interno curva 1 e non ho voluto correre troppi rischi visto che ci sono ancora le qualifiche e la gara lunga: se avessi avuto un incidente magari non avrei potuto fare la qualifica più tardi. Abbiamo entrambi frenato molto tardi, ma alla fine Max ha mantenuto la posizione, ho spinto tanto ma lui aveva passo. Il degrado era però simile. Sarà importante centrare una posizione alta in qualifica per poi magari mettere pressione con la strategia domani. La gara sarà lunga".

In classifica, Verstappen è in testa con 118 punti, seguito da Perez con 91 e da Leclerc con 83.

Le qualifiche per il gran premio inizieranno alle 22:00 ora italiana.





Crediti immagine: twitter.com/F1/status/1786806556459188452/photo/2