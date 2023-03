Subito dopo l'arrivo del Covid-19, gli esperti iniziarono a parlare di Long Covid. Le cause della persistenza di un senso di malessere generale, e di sintomi più specifici e duraturi sono ancora un mistero.

Secondo gli esperti, potrebbe dipendere dal tipo di virus, infatti, si pensa che chi ha contratto omicron sia meno esposto al Long Covid rispetto a chi ha preso il Delta. Molto dipende dallo stato generale di salute, da una serie di patologie esistenti come il diabete, l'età avanzata, il sesso femminile.

Quali sono i sintomi del Long Covid?

Il long Covid è una sindrome clinica che interessa una buona parte di coloro che hanno contratto il Covid-19. Si tratta di un’infezione acuta da SARS-CoV-2 che vede la persistenza o l’insorgenza di segni e sintomi legati all’infezione oltre le 4 settimane.

I sintomi di long COVID possono essere diversi, in base alle persone e al loro stato di salute:

Senso di affaticamento persistente

Stanchezza

Dolori muscolari e articolari;

Debolezza

Inappetenza

Altri sintomi che possono sopraggiungere sono:

Tosse persistente

Disturbi dell'olfatto e del gusto

Dolori al petto

Nausea, vomito

Depressione e disturbi del sonno

La buona notizia è che non tutti quelli che hanno contratto l'infezione del Covid, avranno il long Covid. in ogni caso, il mondo della ricerca è al lavoro per scoprire le cause che determinano questa patologia.

Molti esperti sostengono che non si è fatto abbastanza e che bisognerebbe intensificare la ricerca e dare più attenzione ai malati di Long Covid, per trovare soluzioni adeguate.

Da uno studio inglese e da uno italiano, è emerso che a partire dalle due dosi di vaccino anti Covid, si è più protetti contro il Long Covid.