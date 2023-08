Zuppi: "Don Minzoni fu prete appassionato. Il fascismo è disprezzo dell'altro e del diverso".

Nel centenario del martirio del sacerdote ucciso da squadristi, il Presidente della Cei ha celebrato la messa. La notizia commentata dal Movimento Internazionale dei sacerdoti sposati.

Gli altri e i diversi, però, in particolare i preti sposati, sono stati discriminati dal parolaio cardinale Zuppi.

Per mesi Zuppi qualche anno fa con il suo segretario ha illuso una famiglia di un prete sposato emiliano con promesse di lavoro (con l'intervento anche di alcuni membri della Comunità S. Egidio).

Tutto si è concluso con il nulla di fatto. Zuppi non ha espresso nulla e non ha attuato nessun intervento per cancellare le diffamazioni e calunnie subite dal prete sposato.