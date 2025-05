Il cantante napoletano Gianluca Zeffiro racconta il suo approdo al mondo musicale come un percorso fatto di gavetta e studio, dove l’impegno e la passione per la Musica, per lui una cura dell’anima, si fondono nell’autenticità dell’artisticità.

Dotato di una voce calda e “camaleontica”, da sempre si misura con i “grandi della musica”, da Baglioni (sua musa ispiratrice) a Vasco Rossi, passando per l’internazionale Julio Iglesias. Formatosi sotto la scuola di Pino Mauro, Zeffiro sostiene che sia fondamentale farsi le ossa sui pezzi grossi, con cover da personalizzare secondo i propri orientamenti e la propria personalità; la stessa che lo ha portato a collaborare, tra gli altri, con il maestro Vincenzo D’Agostino.

È questa la strada che si figura e si auspica per chiunque si affaccia con serietà al mondo dell’arte: “Se un artista continua, insiste sul suo percorso musicale, è perché avverte che c’è un trasporto che lo porterà a destinazione, dove merita”.

Francesco Boemio