Dal 23 maggio il brano tra scrittura intensa e pop urban, dalle delusioni amorose alle onde dell’oceano: una metafora potente per il cuore dei giovani

“Fosse Delle Marianne” è il nuovo singolo di juanito, la paranoia, disponibile dal 23 maggio su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. Edito da Synthomi S.a.s. e Victoria Music, il brano è stato prodotto, mixato e masterizzato da Tony Colangelo presso Join The Gap Studio di Gerenzano (VA). “Fosse Delle Marianne” racconta la difficoltà, comune a molti giovani, di superare una delusione amorosa. La persona amata viene paragonata all’oceano, una figura tanto affascinante quanto pericolosa: fredda, profonda, capace di risucchiare ogni altra cosa nello sguardo ipnotico che cattura e annulla tutto il resto.

La traccia combina un testo denso di immagini poetiche con una melodia orecchiabile e immediata, pensata per essere condivisa, sentita e cantata anche attraverso i linguaggi veloci e visivi dei social come TikTok e Instagram. “Fosse Delle Marianne” nasce da un giovane innamorato per tutti i giovani innamorati, in bilico tra vulnerabilità e bisogno di riscatto emotivo.

Ascolta l’artista

https://open.spotify.com/intl-it/artist/2eyiDAsfOjC6LSLvEvQf33?si=rpk1SdaDS-COM76r-XJPMA

juanito, la paranoia, nome d’arte di Juan Guillermo Gallon, è un rapper torinese classe 2004, di origini colombiane. Inizia a scrivere musica a soli 14 anni, mosso da una naturale propensione alla scrittura e da una vasta gamma di influenze musicali. Nel 2022 inizia il suo percorso ufficiale con l’etichetta indipendente Ciao Proprio, che ne intuisce da subito il talento e pubblica i suoi primi due singoli: Sansa e MANGIauomini. I brani ottengono un ottimo riscontro dal pubblico, superando insieme i 150.000 stream e visualizzazioni tra Spotify e YouTube.

Nel 2023 la crescita artistica di juanito si consolida grazie alla collaborazione con il produttore T.N.Y. (già al fianco di J-AX, Articolo 31, Il Cile). Da questa unione nascono i singoli Lo sai che lo sei e Bambola, che totalizzano oltre 130.000 stream e raggiungono diverse playlist editoriali su Spotify.

Il 2024 segna una pausa dalle pubblicazioni ma non dalla creatività: l’artista si dedica interamente alla scrittura e nasce la collaborazione tra Ciao Proprio e Dissections. Un’alleanza che porterà alla luce, nel 2025, una nuova stagione musicale in cui juanito è pronto a mostrare tutto il suo talento e la sua ecletticità.

Instagram: https://www.instagram.com/parathvstra/

Youtube: https://www.youtube.com/@juanitolaparanoia

TikTok: https://www.tiktok.com/@juanito.laparanoia?_t=8s7kGtGwHR3&_r=1