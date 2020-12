Per la prima volta in questo disco, il cantautore campano realizza una cover di un brano già a sua volta rivisitato e portato al successo da Antonello Venditti, vestendolo di un abito musicale voce, piano e sax.

«Questo classico della musica italiana (nato nel 1991 come cover realizzata da Antonello Venditti del singolo “Don't Dream It's Over” dei Crowded House) mi ha affascinato per i suoi suoni sin dalle origini. Un brano che si presta ad una ampia versatilità armonica, anche nei tempi e nelle battute». - Ippolito



Il singolo “Alta marea”, nell’intima versione piano, sax e voce di Ippolito, è stato inserito nel progetto discografico “Piano pop”, pubblicato il 13 giugno 2020. Un disco che nasce dall’esigenza da parte del cantante campano, di rivisitare e riproporre in chiave intimista, con l’accompagnamento del piano (e di pochi altri strumenti, solo in alcuni pezzi), le canzoni della musica italiana che sono rimaste nel cuore delle persone grazie al forte impatto emotivo che le contraddistingue.

Gli altri artisti a cui il cantautore si è ispirato per la scelta delle cover sono: Nek, Vasco Rossi, Pino Daniele, Lucio Battisti, Totò, Marco Masini, Zucchero, Biagio Antonacci, Eros Ramazzotti, Tiziano Ferro, Max Pezzali.



DICONO DI LUI“Un ascolto che prima di ogni cosa rimescola e rilegge le belle nostalgie d’amore pop della grande tradizione italiana”. Music On Tnt“Eccentrico e classico allo stesso tempo, armato di un pianoforte di dolcissimi ricami sintetici ed essenziali, accademico di antichi sapori nel mood vocale con cui ci regala un viaggio dentro alcune delle più belle canzoni pop italiane di quest’ultimo millennio”. Cornermusiczine“Un disco italiano che cerca in questo una dimensione alta del termine”. Just Kids Magazine“Un disco che non ha pretese, se non quella di omaggiare, che riporta inevitabili ricordi, canticchiando testi che ci hanno fatto innamorare e soffrire”. Rockit

Autoproduzione

Radio date: 27 novembre 2020

Pubblicazione album: 13 giugno 2020



BIO

Ippolito è un cantautore campano. Muove i primi passi nella musica imparando a suonare il piano e, successivamente, appassionandosi al canto. Nel tempo, la voglia di esprimere le proprie emozioni, porta l’artista ad intraprendere la strada cantautorale. Esordisce così nel 2002 con il suo primo album dal titolo “Sempre tu”. Dopo un periodo di ricerca, Ippolito incide il secondo album “I ricordi del passato”, trainato dall’omonimo singolo. Dopo un terzo progetto discografico presentato dal singolo latino “Dimmi come” e il disco dal taglio più commerciale “Centofiori”, arriva a giugno 2020 l’album di cover “Piano pop” accompagnato dai singoli “Fatti avanti amore”, “Con le mani”, “Hanno ucciso l’uomo ragno” “Quando” e “Alta marea”.





