Nel solco della tradizione e della qualità delle materie prime per le produzioni artigianali della storica pasticceria di Anguillara Sabazia.



Rosso Natale anche per queste festività alla storica Pasticceria Krystall ad Anguillara sul lago di Bracciano. Si rinnova la produzione di panettoni e pandori di alta gamma grazie alla qualità della materia prima impiegata.

Entrando nel locale, già molto glamour, si viene investiti in queste settimane da una gioiosa atmosfera natalizia. Spicca la confezione per panettoni e pandori scelta per l’edizione 2024 : un’elegante scatola Rosso Krystall. Ma il contenuto supera senz’altro la migliore confezione possibile.

A fare la differenza l’impiego del lievito madre, custodito e rinnovato con dedizione, i pistacchi di Bronte, farine di qualità. Nasce così dal laboratorio di sapienti pasticceri un prodotto d’eccellenza tutto da gustare riscoprendo il sapore originale del tipico dolce natalizio. E la qualità si vede e soprattutto si gusta.

“La lavorazione artigianale e la selezione delle materie prime - spiega l’imprenditore Alessandro Di Carmine, erede di una famiglia votata alla buona cucina e alla pasticceria - è quanto offriamo alla nostra clientela anche per Natale, restando sempre nel solco della massima qualità. Il nostro lavoro si svolge nel segno dell’eccellenza. Offriamo prodotti sempre freschi realizzati all'insegna della migliore pasticceria tradizionale italiana”.

E questi sono gli ultimi giorni per assicurarsi l’eccellenza da portare in tavola – in famiglia e da amici – per le Festività 2024. Ampia la varietà di prodotti natalizi: dai tradizionali panettoni e pandoro, fino alle varianti al cioccolato, al pistacchio e ai frutti di bosco.

La buona pasticceria targata Krystall è ad Anguillara Sabazia, sul lago di Bracciano, in via Anguillarese 115.

A Natale un Panettone Krystall fa la differenza.