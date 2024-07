Il club bianconero accelera per il figlio e fratello d'arte: c'è l'accordo con il giocatore, le cifre dell'affare e quando si può chiudere. La Juventus non si ferma a Douglas Luiz ed è pronta a piazzare un nuovo colpo a centrocampo.

Il club bianconero sta spingendo per chiudere l’operazione che porterà alla corte di Thiago Motta Khephren Thuram, centrocampista classe 2001 attualmente in forza al Nizza.

Nelle ultime ore, la Juve si è mossa con decisione per arrivare alla fumata bianca e affondare subito il colpo, evitando l’inserimento di eventuali concorrenti pronte allo sgarbo sui mercato ai bianconeri.



LE CIFRE DELL’AFFARE

La Juventus ha già presentato un’offerta ufficiale al Nizza, proprietario del cartellino di Khephren Thuram. Secondo quando riferisce Fabrizio Romano, la proposta è di 20 milioni di parte fissa, cifra destinata a salire dato che compresi i bonus la Juventus potrebbe arrivare a spendere 24/25 milioni totali.

I due club al momento stanno discutendo proprio la parte legata ai bonus, più nello specifico i dettagli e le modalità per cui questo bonus si attiveranno. L'accordo può arrivare entro la fine di questa settimana.



ACCORDO COL GIOCATORE

Nessun problema tra la Juventus e Khephren Thuram. Il club bianconero e l’entourage del centrocampista francese hanno, infatti, già trovato un accordo di massima per quanto riguarda il contratto.



CHI È KHEPHREN THURAM

Khephren Thuram è il secondo figlio di Lilian, ex difensore di Parma e Juventus. Così come il fratello Marcus, anche Khephren è nato in Italia, precisamente a Reggio Emilia, nel 2001, quando papà Lilian militava nel Parma.





LA CARRIERA DI THURAM

Cresciuto nel vivaio del Monaco, con cui ha esordito in Champions League a 17 anni, Khephren Thuram è passato nell’estate 2019 al Nizza dove ha collezionato 167 presenze, condite da 9 goal e 12 assist. Il contratto che lo lega al club transalpino scade al 30 giugno 2025.