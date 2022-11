Il videoclip d’esordio del trapper ternano che accompagna l’omonimo EP è un omaggio all’energia che è racchiusa nei turbamenti. Ad Halloween fuori su Youtube.

“Nel video volevo rendere l’impressione di annegamento, quasi un cantare sott’acqua, perché è proprio grazie alla musica che la sensazione di “acqua alla gola” si risolve”

Un po’ in apnea, un po’ storditi, come in una sala da discoteca: con il suo nuovo brano KO Damix ci trascina nella sua testa, tempestata dai frammenti di una lei difficile da raggiungere così come da dimenticare.

Il flow si muove tra gli istanti, viaggia tra immagini e ricordi che durano il tempo di un flash abbagliante, e ci accompagna dentro le emozioni dell’artista, insieme a lui in un mare ovattato ma caotico.

Giunto al quarto singolo in concomitanza con l'uscita del suo primo EP, Damix si conferma nel pieno della propria esplorazione musicale e pronto ad incidere nel panorama più contemporaneo del pop/trap con il suo stile immediato, capace di arrivare in modo sincero e coinvolgente.

Nel suo videoclip d'esordio Damix decide per la prima volta di mostrarsi, rivelando un' identità ancora un po' in bilico fra la voglia di uscire allo scoperto e un velo introspettivo sotto il quale nascondere le confusioni di un adolescente.

“L’EP è la conclusione di un percorso iniziato un anno fa. L’album parte più “soft” per poi evolvere verso un pezzo più sperimentale…”



Musica e testo: Damiano Grasselli

Etichetta: GRM Management

Edizioni: Kate Creative Studio

Distribuzione: Artist First

Produzione: BORS

Realizzazione videoclip: Arianna Prencipe, Federico Maria Galante, Giorgia Remediani

Videoclip KO disponibile su YouTube dal 31 ottobre

https://youtu.be/WaqseIxH8zc

EP KO su tutti i digital stores disponibile dal 28 ottobre

https://damix.lnk.to/KOEP

Segui l’artista su Instagram:

https://www.instagram.com/ilthedamix/

TESTO

Parlo di lei in ogni testo

Ora per odiarmi avrà un altro pretesto

Sai lo detesto Forse è successo tutto troppo presto

Vorrei dimenticarti, per andare avanti

Perso nei testi è come essere persi in un mare di pezzi, che sbatti,ci siamo fatti

Così male che ora

Sai i miei pezzi memoria

Senza ascoltarli un ricordo ci sfiora perché sono pezzi della stessa storia

In questo mare di pensieri, sai ci si affoga

Non so cosa cerco ma chi cerca trova ma se poi ti cerco sto peggio allora

Con te che, parli a caso dopo due drink

Voli nella mia testa, ma non passi il chek in

Baciarti come Hyez, abbracci come Klimt

Per te che ancora sei il mio codice pin

E sono ko,sai come sto, se sono ko,sai non ci sto se sono ko,e non lo so

Che sai che non te l’ho detto

Ma mi manchi da un po' ora non ci sei

Mi guardano i miei mi dicono hey, tipo tutto ok

Non sto tutto ok, fuori dal brain fuori dal game

Fuori da te hai detto vai non sei per me

Ho provato sai, a cambiare per te

Ora ti guardo e dico fa niente ma mento a me stesso

Lo faccio da sempre e dico amen tutto apposto

Ti ho provato a chiamare, non hai risposto

Se ti porto una rosa è che ci tengo troppo

Se resta tutto tranne il tuo profumo addosso

In questo mare di pensieri, dove sai ci si affoga

Non so cosa cerco ma ti penso ancora ma se poi ti trovo

Vai o resti ancora

Con te che, parli a caso dopo due drink

Voli nella mia testa, ma non passi il check in

Baciarti come Hyez, abbracci come Klimt

Sei ancora il mio codice pin

E sono ko, sai come sto, se sono ko, sai non ci sto se sono ko, e non lo so

Che sai che non te l’ho detto, ma mi manchi da un po'

Io non so magari boh mi hai scritto come se non sai e sono ko