"Dentro ai tuoi occhi", il nuovo singolo di Raistlin, affiancato dalla voce di Manuel, è un racconto musicale che, con un ossimoro, potremmo definire "delicatamente potente".

Il brano racconta uno spirito in gabbia, oppresso dai giudizi ma liberato da un amore che non condanna, ma guida alla guarigione. Il testo è ricco di suggestioni, con una scrittura profondamente "immaginifica": termine scelto in omaggio all’epiteto di Gabriele D’Annunzio, noto come “l’immaginifico”. A tal proposito, è utile richiamare una riflessione del suddetto poeta, secondo cui "L’arte è lunga e la vita breve, ma la mente dell’artista è immortale e immaginifica": collegandoci a questa visione, anche Raistlin trasforma il dolore in immagini efficaci e durature.

Musicalmente, il brano si sviluppa su un supporto sonoro solido e ben definito, dove influenze diverse si fondono armoniosamente in un equilibrio calibrato. La gradazione di suoni, insieme a linee melodiche penetranti e ben articolate, si combina con una voce molto sentita e carica di emozione, dando vita a un’atmosfera tanto intensa quanto avvolgente. Questo insieme crea un paesaggio sonoro che accompagna l’ascoltatore in un viaggio emotivo intenso, capace di attrarre e sostenere l’interesse, evocando percezioni sincere e trascinanti, restando sospeso, per citare Eugenio Montale, "tra la delicatezza del sogno e l’incisività della realtà."

https://open.spotify.com/intl-it/track/2QyzJ9HoPuYpmGcow3G3Xz?si=038b3c465b204905