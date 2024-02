Radio Bandito sostine e supporta, fin dall'inizio, il progetto "Oi! Fatti un'ambulanza"; molto è già stato fatto ma altro ancora c'è da fare.

Il progetto di Radio Bandito

Radio Bandito ha le sue radici nelle trasmisisoni su YouTube della "Church of Spessology" e, negli ultimi mesi, continua ad espandersi - anche grazie all'ausilio di redazioni estere - coinvolgendo sempre più persone tra dj e collaboratori vari, tra cui veterani della scena radiofonica torinese (RadioFlash, Radio Black Out e Radio Torino Popolare).

Oi! Fatti un'ambulanza!

Il progtto "Oi! Fatti un'ambulanza" si pone come obiettivo l'acquisto di un'ambulanza pediatrica da inviare in zone di guerra; grazie al sostegno economico e alla numerosa partecipazione di molte persone entusiaste e sostenitori vari, l'ambulanza è stata già acquistata.

Tuttavia è necessario ancora un piccolo sforzo per sistemarla, mettere a punto alcuni dettagli tecnici, verificare la meccanica del mezzo e, soprattutto, attrezzarla con tutte le componenti mediche e tecniche necessarie per un suo ottimale utilizzo futuro.

Concerto Punk Benefico

A questo proposito, sabato 3 febbraio 2024, si terrà un concerto punk benefico presso El Paso a Torino. I proventi derivanti dalle offerte libere della serata saranno destinati a completare l'attrezzatura della suddetta ambulanza, nella speranza di riuscire a concludere questa piccola - ma importantissima - impresa al più presto, in modo da poter inviare l'ambulanza e renderla sicura e funzionale per operare in zone di guerra, dove richiesto.

Purtroppo, non possiamo fermare la violenza e le guerre che dilagano in tutto il mondo, ma è cumunque possibile aiutare le vititme innocenti, sostenendo il progetto "Oi! Fatti un'ambulanza"; è una piccola cosa sì, ma per qualcuno siamo certi che significherà molto.

DJ set di apertura

A dare un graditissimo benvenuto musicale ci saranno i DJ di radio bandito Pippo Frau (che conduce due programmi per la web radio: "Punky 'n' Reggae Show", in compagnia dell'amico Ramirez, e "Radici" in 'solitaria', che ospita spesso personaggi interessanti del panorama musicale alternativo) e Lord Cumiana con le sue entusiasmanti selezioni viniliche (che va in onda il giovedì sera con il programma "Io Sono Io"). Una buona occasione per fare un degno riscaldamento in vista del triplo concerto live che inizierà poco dopo!

I concerti della serata

I primi a salire sul palco pasico saranno i "Gavroche", una band di Santena formatasi qualche anno fa da Ale, Gigo e Diego, che collaborarono già qualche tempo prima suonando nei RevengE, gruppo Ska-Core.

L'iniziativa benefica della serata è particolarmente sentita dalla band considerando che, durante un'intervista a "Punkadeka", dichiararono: "[...] La pace non si fa con la guerra, non si ottiene andando in un'altro paese armati fino ai denti. [...] Speriamo si arrivi presto a generazioni che rifiuteranno completamente l'idea dell'esercito come entità positiva di difesa e di orgoglio nazionale".

Il gruppo si riunisce per l'occasione dopo un lungo periodo di silenzio.



A seguire gli "S-Contro", Oi!-Core band torinese attiva dal 2001. In un'intervista a Punkadeka hanno dichiarato: "E’ lo stesso motivo per cui critico lo skin che fa l’antifascista però poi il suo modo di muoversi è da fascista, se hai un problema lo affronti, se sei in situazioni in cui ti relazioni con dei compagni non ti comporti da squadrista, cambiando solo la bandiera di appartenenza. E dobbiamo dire che poi ci sono tante persone che affermano che i gruppi oi! fanno la solita canzone contro i fascisti, per esempio: 'bisogna andare avanti, siamo negli anni 2000 e non nell’80 o nel 90'; chiaro, belle parole, però i fascisti ci sono ancora, gli agguati anche, quindi chi dice andiamo avanti forse è perché ha amici fascisti di vecchia data e vuol far finta che il problema non esista. C’è chi dice che non esiste il problema e chi lo affronta, tutto qua".

Prendendo spunto dall'ultima parte della citazione, ossia affrontare un problema che - purtroppo - esiste eccome (in questo caso la guerra), noi aggiungiamo che possiamo fare la differenza con un piccolo gesto: sostenere questa serata benefica, venendo a saltare anche voi con gli S-Contro!

Subito dopo, direttamente da oltremanica, gli attesissimi "Oppressed" band Skinhead Oi! antifascista capostipite del movimento S.H.A.R.P. ("Skinhead Against Racial Prejudice") britannico ed europeo.

Ruddy Moreno, il cantante del gruppo, è sempre stato un sostenitore dell'unità razziale e, durante la sua carriera, si espresse molte volte contro il razzismo ed il nazismo nei modi più disparati: tramite le sue canzoni, durante i concerti, le interviste e distribuendo volantini.

A questo proposito, in Skinhead di Riccardo Pedrini, leggiamo una sua dichiarazione: "Nessuno skinhead veramente tale è razzista. Senza la cultura giamaicana, gli skinhead non esisterebbero. È stata la loro cultura, mischiata a quella della working class britannica, a fare dello skinhead ciò che è".

I concerti verranno tramsessi i diretta su Radio Bandito.

Dopo i live attenderemo il sorgere del sole continuando a ballare con le selezioni giamaicane d'epoca della crew Soul Rockers, l'ennesima occasione per deliziare i vostri padiglioni auricolari!

El Paso

Tutto questo si terrà presso "El Paso", in Via Passo Buole 47 a Torino.

"El Paso" è una casa occupata di ispirazione anarchica, nato nel 1987; definito dai suoi occupanti "né centro, né sociale, né squat", ospita e produce prevalentemente attività musicali e arti visive, ma anche editoriali. Sul palco di El Paso hanno suonato anche celebrità mondiali come i francesi "Mano Negra", gli americani "The Offspring", "NOFX", oltre a numerosi gruppi storici della scena hardcore e post-punk internazionale, tra i quali "Fugazi", "Youth Of Today", "MDC", "No Means No", "Ratos De Porao", "SNFU" e "Jingo De Lunch".

Che altro dire? Ci vediamo sabato 3 febbraio al Paso!