Pista di ghiaccio a piazza Marconi, per dare un primo segnale della volontà di trasformare quell’area riqualificata in luogo d’aggregazione, mercatini natalizi e tante iniziative coinvolgenti diverse zone della città: sarà il “Natale” che l’Amministrazione ha deciso di promuovere a Milazzo in collaborazione con l’associazione commercianti del Centro storico (C.C.N.), la Pro Loco Mylae e la compagnia teatrale “Dietro le quinte”. Si tratta d’una serie di eventi ufficializzati oggi dall’Assessore allo Sviluppo economico Angelo Maimone, che, oltre a fare scoprire il territorio, puntano a promuovere la cultura e le tradizioni natalizie milazzesi ed a valorizzare i prodotti enogastronomici locali.

“L’obiettivo è – afferma l’esponente della Giunta Midili – creare un’atmosfera natalizia accogliente e adatta alle famiglie cercando anche di stimolare l’afflusso dei visitatori e turisti durante quel periodo supportando così anche l’economia locale”. Le manifestazioni interesseranno, oltre piazza Marconi, la via Medici e piazza Duomo con animazione per bambini, istallazioni luminose e mercatini dedicati all’enogastronomia natalizia.

Ecco il programma: Sabato 7 Dicembre – ore 17:00 Inaugurazione Mercatini enogastronomici Natalizi (dal 7 al 22 Dicembre) al Duomo; Domenica 8 Dicembre – ore 17:30 Animazione in via Medici con Babbo Natale e gli Zampognari itineranti; ore 19:00 Concerto al Duomo; Sabato 14 Dicembre – Animazione in via Medici con Babbo Natale e gli Zampognari itineranti – Concerto dell’Ensemble Vocale Cantica Nova al Duomo; Domenica 15 Dicembre – Animazione in via Medici con Babbo Natale; Sabato 21 Dicembre – Animazione in via Medici con Babbo Natale e gli Zampognari itineranti; Letture e giochi per bambini in via Medici. Domenica 22 Dicembre – Concerto della scuola “La Chiave del Ritmo” al Duomo; Animazione in via Medici con Babbo Natale; Sabato 4 Gennaio Letture e giochi per bambini in via Medici.

Prevista anche una mostra di presepi al Diana dall’8 dicembre al 6 Gennaio, giorno, in cui si terrà la premiazione.