"Dragon's Dogma 2 - Edizione Lenticular: Un'Esperienza Videoludica Unica"

L'attesa è finita per gli appassionati di PlayStation 5! Dragon's Dogma 2 - Edizione Lenticular è ora disponibile in esclusiva su Amazon.it. Con oltre 100 acquisti nel mese scorso, questa avventura classificata per i giocatori dai 18 anni in su offre una copertina lenticolare unica, creando un'esperienza visiva straordinaria.

Caratteristiche Straordinarie:

Inizia il tuo viaggio in una prigione sotterranea, con la voce del Drago che risuona nei ricordi perduti.

Sperimenta la cooperazione in Single-Player con le misteriose Pedine, compagni ultraterreni.

Grazie al potente RE ENGINE di Capcom, goditi una grafica dettagliata e ad alta fedeltà.

Prenota subito al prezzo speciale di 80,99€ e assicurati un'esperienza di gioco unica. Immergiti in un mondo di avventure con Dragon's Dogma 2 - Edizione Lenticular, dove ogni dettaglio catturerà la tua immaginazione. Tutti i prezzi includono l'IVA.