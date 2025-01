Il foglio letterario / Edizioni Il Foglio manda al macero i libri pubblicati perché l'autore si è rifiutato di ricevere spam da parte dell'editore

Siamo di fronte a una ritorsione inaccettabile e altamente dannosa nei confronti del giornalista, scrittore e critico letterario Giuseppe Iannozzi.

L'autore, secondo le leggi vigenti, si è semplicemente rifiutato di ricevere email invasive (spam) e l'editore Gordiano Lupi ha deciso, di punto in bianco, di mandare al macero i libri pubblicati. Siamo di fronte a una ritorsione particolarmente grave, che ha colpito l'autore e l'editoria in generale.

Perché pubblicare con un editore che straccia i contratti nel momento in cui un autore esercita il suo sacrosanto diritto di non voler ricevere newsletter indesiderate? Giuseppe Iannozzi ha firmato dei contratti editoriali, ma non ha mai dato il suo consenso all'iscrizione alla newsletter de Il Foglio letterario. Come se tutto ciò non bastasse, l'editore Gordiano Lupi ha diffamato l'autore su Facebook e non contento, utilizzando un linguaggio scurrile e offensivo, lo ha contattato via e-mail insultandolo in modo pesante e aggressivo.

L'autore ha giustamente deciso di passare all'azione, denunciare il fatto alla Polizia Postale e intraprendere un'azione legale contro Gordiano Lupi, chiedendo un equo risarcimento.