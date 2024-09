De Maggio svela: “Lobotka e Anguissa volevano andar via, Conte li ha convinti a restare”

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal: “Lobotka ed Anguissa volevano andar via, ma è stato Conte a convincerli a restare così com’è stato bravo Conte a convincere Buongiorno a venire al Napoli.

Lukaku? Mi sarebbe piaciuto vederlo con la 9, non mi piace la 11 sulle sue spalle. Rivedendo le immagini dell’esultanza di Conte al goal di Anguissa mi sembra che abbia già creato un qualcosa di speciale, un corpo unico. Ho visto esultare tutti insieme e questo mi è piaciuto un sacco”.

Rapina Neres, bel gesto dell’imprenditore Marinella: consegnato orologio della sua collezione

Dopo il match tra Napoli e Parma David Neres, di rientro dalla partita, è stato vittima di una rapina all’esterno del Maradona. I malviventi hanno sfondato il vetro del van che lo accompagnava, puntato la pistola e strappato via dal polso il costoso orologio dal braccio del nuovo acquisto del Napoli.

Dopo il brutto episodio, il noto imprenditore napoletano Eugenio Marinella ha deciso di consegnare al brasiliano un orologio della sua personale collezione. A svelarlo il giornalista di Kiss Kiss Napoli Carlo Alvino: “Nobile gesto del mio amico Marinella che oggi ha consegnato alla reception del Parker’s un orologio della sua splendida collezione da far recapitare a Neres dopo la brutta avventura che lo ha visto involontario protagonista”.



Caliendo punge Calenda: “Osimhen ne esce malissimo, io avrei risolto tutto in 5 minuti”

Antonio Caliendo, agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “La prima volta che vidi Osimhen nel Napoli, anni fa, pensai che sarebbe diventato un calciatore da 200 milioni. Io lo avrei venduto a 200 milioni, intravidi delle qualità che subito salgono agli occhi. Quando ho visto che s’è inceppata la macchina del management ho pensato che un campione di questo livello sia stato portato ai minimi termini e mi piange il cuore. E’ più di una sconfitta vederlo in Turchia, ma non tanto per la squadra, ma per come ci è arrivato in Turchia.

Ci è arrivato come una scarpa di scarto, non è arrivato come il campione che è. Non mi sono voluto intromettere nella trattativa Osimhen nonostante il suo agente si tuffò su Maicon, anni fa, che era un mio calciatore. Se l’avessi gestito io in cinque minuti gli avrei risolto i problemi, prima quelli d’immagine perchè oggi la sua immagine è sotto terra. Questo è un omicidio sportivo, quello di far apparire un suo video nei social in cui attacca Napoli ed i napoletani.

Ho i miei metodi e sono quelli alla portata di tutti, avrei fatto una conferenza stampa, avrei riabilitato la sua immagine dichiarando amore per Napoli. Avrei parlato anche con Conte se fosse stato il caso e per questo si doveva fare un trasferimento concordata tra club, allenatore e calciatore. Se ci ricordiamo il passaggio di Baggio dalla Fiorentina alla Juventus, ci furono sei mesi di lavoro e Baggio ne uscì benissimo. Osimhen ne esce malissimo perchè quel video è un’offesa ai napoletani e a De Laurentiis.

Ho visto un ragazzo nervoso, sotto pressione in quel famoso video. Non fu un errore venderlo l’anno scorso, fu una presa di posizione. E’ lì che vale il manager se c’è o meno. Se un presidente si oppone alla cessione di 100 mln e a me agente mi viene un’offerta per il calciatore che è il triplo del Napoli allora sono io che mi devo esporre. Quando si parla di calciatori di quel livello bisogna parlare di manager e non di procuratore. Il suo manager avrebbe dovuto far capire alla società che sarebbe stato giusto cederlo. Ebbi un problema simile con Sensi della Roma per Aldair, non a caso Sensi accettò le condizioni dettate da Aldair per restare alla Roma”.



Osimhen, che attesa in Turchia: in oltre 30 mila hanno seguito il volo su FlighRadar24

Ieri era il giorno di Victor Osimhen al Galatasaray: l'attaccante è atterrato nella ad Istanbul per le visite mediche e la firma sul contratto prima dell'annuncio ufficiale. Già tantissimi i tifosi presenti all'aeroporto ad attenderlo prima del suo arrivo.

Non solo: il suo volo è stato anche tra i più tracciati su FlightRadar24 con oltre trentamila persone collegate per scoprire quando sarebbe arrivato ad Istanbul il nuovo attaccante del Galatasaray. Osimhen lascia il Napoli in prestito secco di un anno, senza diritto né obbligo di riscatto.



GALATASARAY - Il d.s. Ergun: "Osimhen? Trasferimento straordinario. Futuro? Avremo un po' di tempo per valutare la situazione"

Il direttore sportivo del club Galatasaray, Cenk Ergun, ha commentato ai media turchi l'arrivo in prestito di Osimhen a Istanbul: "E' un trasferimento straordinario. Vorrei ringraziare tutti coloro che ci hanno lavorato. Spero che possa essere un contributo importante per la bella stagione che aspetta il Galatasaray. Noi facciamo sempre il nostro dovere cercando di soddisfare quelle che sono le richieste del club. Il trasferimento potrà avere un seguito? Intanto concludiamo tutte le questioni per il meglio, poi avremo un po' di tempo per valutare la situazione", sono state le parole del dirigente turco.



OSIMHEN - L'amico giornalista Laba: "Affare fatto col Galatasaray, visite in corso, i dettagli"

"Ufficiale: Victor Osimhen al Galatasaray in PRESTITO", così il suo amico e giornalista Buchi Laba via X annuncia la conclusione dell'affare: "AFFARE CONCLUSO: Stipendio 100% coperto dal Galatasaray (stesso stipendio che guadagnava al Napoli); prestito di 4 mesi ma che può essere attivato per una stagione completa; nuova clausola rescissoria da 75 milioni da attivare a gennaio 2025 per 10 club. Galatasaray viene tagliato; visite mediche in corso".