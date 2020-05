L’Inter dovrà decidere cosa fare del giovane terzino destro che avrebbe (o forse ha) acquistato dal Panathinaikos (di Atene).

Si tratta di Georgios Vagiannidi, 19 anni il prossimo settembre, e un futuro da quasi certo campione.

Il dubbio per Ausilio e Marotta, adesso, è se metterlo subito in campo oppure darlo in prestito, in modo che possa crescere professionalmente per poi tornare all'Inter pronto per il debutto in prima squadra.