L'OPINIONE - Adani: "Il Napoli è una squadra seria, la Roma ha preso un gol imbarazzante"

Lele Adani, ex calciatore e oggi commentatore, ai microfoni della trasmissione Viva El Fùtbol ha parlato così di Napoli-Roma: “Ranieri prova a lavorare sulla testa. La Roma parte però con 4-4-1-1 con Pisilli falso esterno per stare con Di Lorenzo, Angelino e lui devono contenere Di Lorenzo e Politano e Kvara dall'altro lato ha chiuso spesso sul secondo palo. Di Lorenzo non si è mai fatto marcare da Pisilli uscendo col pallone. La Roma soffre, non va sotto, Ranieri corregge e toglie El Sha e fa 5-3-1-1 inserendo Hummels al centro dei due centrali. Prende gol ancora in maniera più imbarazzante, Angelino non vede il cambio gioco e Di Lorenzo si inserisce lo stesso. Con i 5 non hanno letto comunque il cambio di posizione, Angelino era su due giocatori, sperava passasse il pallone, ma Di Lorenzo si butta dentro e poi dentro non c'è marcatura. Dovevano avere più ampiezza in 5 e beccano gol così. Non è stato dato nulla, non ha attecchito, come volete, ma così è. Il Napoli è una squadra seria, concentrata, aspettava proprio quel momento lì. Ora per la Roma la situazione è ancora più difficile e c’è da capire anche la reazione della piazza. L’aiuto arriverà perché c’è il pericolo, ma bisogna poi aiutarsi a livello tecnico e tattico. Il calcio è cambiato, si propone perché se sei solo dietro le squadre coraggiose ti mettono in difficoltà e soccombi. Mi auguro poi venga chiesto del perché quel minuto per Dybala, si dirà non sta bene ed è in campo per un colpo, ma è un modo di ragionare che non esiste più. Significa che sei dopo la frutta…”.



SSCN - Napoli, lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba sinistra per Mazzocchi

Il Napoli, sul proprio sito ufficiale, ha pubblicato un comunicato sulle condizioni fisiche dell'esterno azzurro Mazzocchi: "Dopo aver accusato un fastidio muscolare al termine della gara contro la Roma, Pasquale Mazzocchi si è sottoposto oggi ad esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital , che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba sinistra. Il calciatore azzurro ha già cominciato l'iter riabilitativo".



STANISLAV - Napoli, cuore azzurro per Lobotka dopo la vittoria al Maradona contro la Roma

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, ha pubblicato un cuore azzurro su Instagram dopo la vittoria ottenuta dalla squadra di Antonio Conte al Maradona contro la Roma nel match valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A.



IL PARERE - Bucchi: "Conte ha già reso il Napoli una squadra, era la cosa più difficile"

“Inter a parte, quale squadra sarà più temibile per il Napoli? L’Atalanta – ha detto l’allenatore ed ex azzurro Cristian Bucchi a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live. - è la più difficile da affrontare in partita secca, indipendentemente da come è andato il match al Maradona. Ritmi alti, intensità di gioco da big europea, capacità di scovare validissime alternative ai partenti ne fanno una compagine temibile che lotterà fino alla fine. È già il Napoli di Conte o ci sarà un miglioramento nella fase offensiva? Io sono molto fiducioso, ci sono ampi margini di miglioramento ma Conte ha già ottenuto un traguardo che non pensavo raggiungibile in tempi così brevi: ha fatto del Napoli una squadra, che è la cosa più difficile. Inoltre ricordiamo che ogni volta che si insedia un nuovo allenatore, il primo anno non è mai ai livelli del secondo. Anche il Napoli di Spalletti al primo anno non era straripante e spettacolare come lo è stato al secondo anno, quello del tricolore. Lukaku? Le cose più belle le ha fatte quando vicino aveva Lautaro, con un’Inter verticale, che giocava a campo aperto. Ora fa da sponda, spesso riceve spalle alla porta e si trova doppiato o triplicato dai marcatori avversari. Contro la Roma ha fatto un gol decisivo. E' ipotizzabile lo schieramento di un secondo attaccante accanto al belga? Gli interessi della squadra sono superiori a quelli del singolo, quindi Lukaku si adatterà - come già sta facendo benissimo - alle esigenze della squadra. Gli esterni nel Napoli sono giocatori molto forti, impossibile rinunciarci. Ipotizzabile un 4-4-2 ma si sacrificherebbe McTominay cosa che non reputo possibile”.