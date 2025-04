Juventus, Koopmeiners out per Parma

La Juventus è in partenza verso Parma, ma farà il viaggio senza Teun Koopmeiners. L’olandese infatti non ha ancora recuperato da alcuni problemi al tendine e resterà alla Continassa per proseguire nel suo percorso riabilitativo, con l’obiettivo di tornare per la gara casalinga di domenica contro il Monza. Nella lista dei convocati del tecnico Igor Tudor invece figura regolarmente Kenan Yildiz, recuperato dopo una contusione subita in allenamento. Per la trasferta al Tardini l’allenatore croato ha convocato anche Vasilije Adzic, che nell’ultimo periodo era stato prestato alla Next Gen in serie C.





Inter, Figo: “Triplete, l’Inter può riuscirci”

L’ex nerazzurro Luis Figo ha parlato alla Gazzetta dello Sport della semifinali di Champions fra Barcellona e Inter: “Due squadre che giocano a calcio con uno stile differente, ma descrivere questa sfida seguendo le statistiche che dicono miglior attacco contro miglior difesa è terribilmente riduttivo. L’Inter non è solo una squadra che difende bene, chi lo pensa si sbaglia di grosso. Quella di Inzaghi è una squadra che lotta per il triplete, col primo pezzo del suo triangolo da conquistare stasera nel derby di Coppa Italia contro il Milan, e lo fa giocando a ottimo livello. Ha un’anima italiana che la porta a difendere con attenzione e la cosa ha fatto sì che in Champions abbia incassato pochissimi gol, però poi nella fase offensiva ha tanti giocatori in grado di fare la differenza”. Il portoghese si è poi concentrato sulle possibilità dei nerazzurri di arrivare in fondo alla Champions: “La mia speranza è che possa arrivare in fondo. I mezzi li ha. Anche in campionato? Sì, può vincere il triplete ed è una cosa che mi rende felice per ciò che ho vissuto in nerazzurro e per il club. Tifo sempre Inter, porto con me grandi ricordi dei miei anni a Milano, abbiamo ottenuto grandi vittorie. Poi è ovvio che per vincere Champions, Serie A e Coppa Italia devi superare grandissimi ostacoli come il Barça, il Napoli che da agosto pensa solo al campionato e il Milan in coppa”.



Fiorentina, contatto Kean-Commisso: il presidente vuole blindare l’attaccante

L’attaccante della Fiorentina Moise Kean ha avuto un colloquio con Rocco Commisso. Presenti anche il dg, Alessandro Ferrari, e il ds, Daniele Pradè: il presidente aveva annunciato che avrebbe parlato con il centravanti in occasione della trasferta di Cagliari e così ha fatto, ribadendogli la volontà sua e del club di continuare assieme anche la prossima stagione, ritenendosi soddisfatto del suo rendimento certificato fin qui da 23 gol realizzati fra campionato e coppe. A tenere la situazione in bilico di Kean a Firenze è la clausola rescissoria da 52 milioni all’interno del contratto dell’attaccante in scadenza nel 2029: una cifra alta ma non per le potenzialità economiche di diverse big internazionali, da quelle inglesi della Premier al Barcellona. Il presidente viola, rientrato intanto a Firenze e in attesa di partire per gli Stati Uniti dopo il derby domenica con l’Empoli, teneva a ribadire di persona la propria stima e il proprio apprezzamento al giocatore che a Firenze ha trovato la piazza ideale per rilanciarsi dopo l’ultima amara stagione con la maglia della Juventus.



Neres out per problemi muscolari, finale di stagione a rischio

Brutta notizia per Antonio Conte in vista del rush finale della corsa scudetto con l’Inter. Gli esami a cui è stato sottoposto David Neres dopo l’infortunio rimediato prima della trasferta di Monza hanno evidenziato una lesione distrattiva del soleo della gamba sinistra. Infortunio che terrà fermo l’esterno offensivo del Napoli almeno per tre settimane e lo costringerà a saltare le partite contro Torino, Lecce e Genoa. Calendario alla mano, Neres potrebbe provare a rientrare nelle ultime due delicate gare contro Parma e Cagliari, ma non è detto che riesca a recuperare in tempo per essere utile alla causa azzurra.

Già alle prese con i problemi fisici di Buongiorno e Juan Jesus, dunque, Antonio Conte non potrà contare sulle giocate, gli strappi e la spinta del brasiliano in fascia. Un’assenza che potrebbe risultare pesantissima nella serrata lotta contro l’Inter.

IL COMUNICATO DEL NAPOLI

“David Neres si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva del soleo della gamba sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”.



Per i funerali del Papa il Coni ferma tutto lo sport sabato. Inter-Roma si gioca domenica

Il campionato di calcio e gli altri eventi sportivi saranno sospesi sabato in occasione dei funerali di Papa Francesco. Como-Genoa, Inter-Roma e Lazio-Parma sono quindi rinviate, sicuramente a domenica Inter-Roma, mentre la gara dell’Olimpico dovrebbe slittare a lunedì. Si attende il comunicato della Lega Serie A che ufficializzi le decisioni. Nella stessa giornata di sabato 26 aprile sarebbero in programma anche due match del campionato di B (Sudtirol-Juve Stabia e Catanzaro-Palermo) e l’ultima giornata della regular-season del girone C della Serie C.





Real Madrid, Ancelotti: “Faticato a trovare l’equilibrio, io non so usare la frusta”

Il Real Madrid ha “faticato a trovare l’equilibrio” finora nella stagione, ammette Carlo Ancelotti, che spera di trovarlo in quest’ultima fase, “altrimenti sarà molto difficile affrontare le partite decisive che ci aspettano”. Il tecnico italiano, parlando alla vigilia del match di Liga col Getafe, replica a chi gli imputa una gestione troppo morbida dello spogliatoio tra le cause dei problemi della squadra: “Il pugno duro non è nelle mie corde, perchè nessuno lo ha mai usato con me – afferma ricordando il suo passato da calciatore -. Non sono capace di fare schioccare la frusta, quindi per quello va chiamato un altro allenatore”.