L’Artista si racconta attraverso le sue preziose risposte. Ringrazio John Lasserre.



Se dovessi descrivere te stesso, cosa diresti?"Ritengo di essere una persona attenta e aperta alle esperienze nobili della vita, mi piace la condivisione visionaria con le persone attraverso i canali delle emozioni, dei sentimenti ,attraverso il valore di meraviglia e di amore eterno da conservare e proteggere! Sono sempre spronato a “ricercare” nuove sfide con me stesso; ho una fame da raccontare attraverso i miei sogni.Voglio raccontare la società contemporanea spesso opulenta di volgarità, banalità, vacuità e renderla migliore nel dipinto attraverso i colori."



Quando hai cominciato a percepire te stesso come Artista?"Ho percepito me stesso come artista quando ho avvertito il “desiderio di fare” che è alla base della crescita educativa e formativa dell’individuo, prima ancora “del fare operativo”. L’essere artista per me è una condizione essenziale per poter dire: esisto anche io! Le mie competenze nascono dall’intenzione di acquisire con voracità conoscenze, abilità e metodologie innovative, ma sopratutto nell'avere quella fame insaziabile di amore verso quel sentimento chiamato “desiderio”."



Cosa provi mentre crei?"Nel momento in cui creo mi assale una gioia indescrivibile di felicità! L’operatività viene dopo aver maturato delle idee, le quali determinano la fase successiva, ciò che si traduce nel visibile. Dunque, come in un embrione, un‘opera nasce dall’invisibile, però resa possibile attraverso l’idea del visibile, grazie a delle strumentazioni e ai materiali a disposizione. Ecco, mi interessa definire “cosa provo mentre creo”: un tentativo e una necessità nel dare visibilità al mio “paesaggio dell’anima!"





Qual è il messaggio implicito nelle tue opere, cosa vuoi trasmettere?"Mi piace indagare l’animo umano in tutte le sue diramazioni, capirne i significati e i simbolismi. Attraverso le mie opere cerco di trasmettere allo spettatore curiosità, interesse e desiderio di capire gli argomenti affrontati come la vita, la morte, la resurrezione e La coscienza!"



Qual è il tuo sogno o aspirazione, cosa vuoi veramente?"Il mio sogno sarebbe quello di poter vivere del mestiere dell’artista, ma sappiamo benissimo che oggi è molto difficile far avverare questo desiderio.Nonostante tutte le difficoltà del caso, dell’essere un artista in quanto tale, ritengo importante impegnarsi, produrre e promuovere il proprio percorso artistico in funzione della passione; che rappresenta il nucleo fondante della vera dimensione dell’artista."

L'immagine scelta è un ritratto ad opera dell'artista John Laserre della giornalista che ha realizzato l'intervista.