Videoclip: https://youtu.be/OOxHN_qZJ8k

“1000 Modi” è il nuovo singolo di DECI (Etichetta BeatFactory Productions / Edizioni: Beatfactory Productions), un pezzo che si inserisce nel solco di un pop elettronico sintetico e minimalista. Il brano stesso, al suo interno, è un viaggio in cui il ritmo sembra una montagna russa, con il ritornello che parte dal primissimo secondo in maniera incisiva con un chorus.

In questo brano -spiega l’artista- c'è la scelta e la volontà di perdere se stessi e di lasciarsi andare: un messaggio che è allo stesso tempo molto intimo e anche distaccato, capace cioè di trasmettere una certa vulnerabilità senza scadere nel melodramma, pur non nascondendo in alcun modo il disagio evidente ed il bisogno di perdizione che ci viene raccontato, dove le immagini si susseguono con flash caotici per poi tornare ad una fase di autocontrollo.

Il linguaggio rimane sempre accessibile, senza velleità poetiche e DECI ci accompagna in questo viaggio anche con una leggera punta di autodistruzione ed un’atmosfera vagamente ansiogena. Lo stesso videoclip (regia Riccardo Sanmartini) evoca un’allegoria della perdizione, e quale luogo poteva rendere meglio questo concetto se non un bosco oscuro con inquietanti figure tentatrici, dove l'unico tra 1000 modi per salvarsi è sacrificarsi?

Multilink: https://bfan.link/1000-modi

Biografia

DECI, è un cantautore classe ’91. Inizia il suo percorso musicale poco prima dei 30 anni. Studia canto presso l'accademia musicale MMI di Mantova. Dopo l’esordio discografico del suo primo inedito “Invisibile”,“Grinta” e “La guerra dei sogni”, DECI pubblica altri inediti: “Lamette” e “Astrale”, dando inizio al suo progetto artistico incentrato sul Pop in una variante più Dark, con suoni elettronici e sinthwave. Con questi ultimi brani inizia il suo nuovo progetto cantautorale.