Alberto Alunni. Lo spirito dell'arte fuso nella Natura

Alberto è nato e cresciuto a Nizza, in Francia, nel 1967. Si è trasferito in Italia per studiare come veterinario, ma la sua vena creativa ha preso il sopravvento portandolo ad intraprendere tutta un’altra strada.

Ora vive a Pietralunga,in Umbria, in una caratteristica casetta in pietra, che si fonde completamente tra le bellezze della natura circostante. Al piano terra della casetta ha creato il suo laboratorio che si estende anche all’aperto, fondendosi con la natura. All’interno, tra sassi e legni di ogni tipo e dimensione, e tutto quel materiale che il territorio gli regala crea le sue opere, ispirato dai suoni, dagli odori, dai colori che lo circondano, incorporando poi tutti questi elementi ad un materiale eterno come il ferro.

Dice lui stesso: ogni creatura, ogni luogo, ogni sasso è pervaso da uno spirito vitale che lo anima e lo rende unico; fermarsi ad osservare ed ascoltare è un primo passo per carpirne l’essenza e amare e proteggere il territorio. I luoghi chiamano, evocano, ci inseguono e quando vogliono, sanno farsi scoprire anche intimamente; se si riesce a cogliere questa voce e riuscire ad interpretarla si compie veramente un miracolo creativo. Il mio motto è “Non chiedere una vita più facile, chiedi di essere più forte. Attraverso le mie creazioni voglio sensibilizzare le persone ad avere più rispetto per ciò che ci circonda, acquisire i luoghi come valore, ricchezza, tradizione, radici, ma anche come relazioni potenziali tra individui e comunità.

Il suo lavoro è riconosciuto livello nazionale ed internazionale.