NABA, NUOVA ACCADEMIA DI BELLE ARTI x MILANO DIGITAL WEEK 2024

una mostra interattiva che mette in scena l’uso dell’AI nelle arti e nel design e la presentazione di un libro che riflette sul rapporto tra tempo e media contemporanei.

NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, in qualità di Partner accademico della Milano Digital Week 2024, partecipa al palinsesto di eventi in calendario tra il 10 e il 14 ottobre con due appuntamenti aperti alla città: il progetto espositivo e interattivo “Visioni Artificiali: Linguaggi Innovativi tra Uomo e Macchina. L’AI come strumento creativo nelle arti e nel design” a cura di Michele Aquila e Fabio Pelagalli, rispettivamente Course Leader dei Bienni Specialistici dell’Area Media Design and New Technologies e dell’Area Communication and Graphic Design del campus di Milano, e la presentazione del libro “CRONOFAGIA E MEDIA. La gestione e il consumo del tempo fra cinema, arti visive, tv e web”, a cura di Vincenzo Estremo (Coordinatore dei PhD NABA), Federico Giordano e Maria Teresa Soldani.

Il 10 ottobre 2024 alle ore 18.30 presso l’Aula G 0.1 del campus milanese dell’Accademia in Via C. Darwin 20, si terrà la presentazione del libro “CRONOFAGIA E MEDIA. La gestione e il consumo del tempo fra cinema, arti visive, tv e web” durante la quale gli autori interverranno con la partecipazione di Eleonora Roaro, docente del Biennio Specialistico in Creative Media Production di NABA e artista visiva, e l’introduzione di Michele Aquila. Il Biennio propone una riflessione su come la logica dell’entertainment diffuso dai media digitali abbia permesso l’estensione della società dello spettacolo anche nel quotidiano (schermi urbani, gamification, ecc.), attraverso piattaforme sempre accessibili. Pubblicato da Meltemi Editore, il libro raccoglie, infatti, una serie di contributi che intendono indagare la natura cronofaga della medialità contemporanea, sottolineandone alcuni degli aspetti più evidenti, dall’automatizzazione del lavoro alla vetrinizzazione della vita online, sino al binge watching e alla conseguente condizione di governamentalità algoritmica.

Il 12 e il 13 ottobre presso la Sala Donzelli di Palazzo Giureconsulti, HUB centrale della Milano Digital Week pensato come luogo di incontro che rappresenta il connettore tra cittadini e imprese, sarà visitabile la mostra-laboratorio “Visioni Artificiali: Linguaggi Innovativi tra Uomo e Macchina. L’AI come strumento creativo nelle arti e nel design” che esplora il ruolo dell’intelligenza artificiale e del linguaggio all’interno dei processi creativi contemporanei. Attraverso installazioni interattive e pubblicazioni cartacee si esplorano nuove forme creative aprendo scenari inediti nel mondo del design e della comunicazione. I progetti sono stati realizzati dagli studenti del Biennio Specialistico in Creative Media Production Sara Avenali, Omar Barcella, Siri Crespi, Erica Di Garbo Santolo, Michele Gatti, Pierpalo Grandinetti, Alexandra Gripenhoftner From, Asya Günen, Elena Lander, Oxana Laouri, Yanlong Liao, Sicai Liu, Zhanel Mamytbek, Giulio Molin, Andrea Nassisi, Gianluca Rubino, Federico Ruggieri, Francesca Sonda, Hongwei Wang, Feyiang Xu, Katarina Yashina, Shu Zhao con la supervisione dei docenti NABA Riccardo Baccani, Alessandro Chessa, Mauro Martino, Martin Romeo, Marco Secchi, Luca Stornaiuolo; e dagli studenti del Biennio Specialistico in User Experience Design Rubinho Mulungo Darcio Mariya Gavrylko Darya Kotava Mario Moscotto Bilgesu Yildiz sotto il coordinamento e supervisione del docente Paolo Atzori, con Michele Lomonaco e grazie al contributo dei NABA Media Design Lab.

NABA, NUOVA ACCADEMIA DI BELLE ARTI x MILANO DIGITAL WEEK 2024

Giovedì 10 ottobre 2024 - dalle 18.30 alle 19.30

Presentazione del libro “CRONOFAGIA E MEDIA. La gestione e il consumo del tempo fra cinema, arti visive, tv e web”

Campus NABA, Aula G 0.1 “Film Studio”

Via C. Darwin 20, Milano

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Sabato 12 e domenica 13 ottobre - dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.30

Mostra “Visioni Artificiali: Linguaggi Innovativi tra Uomo e Macchina. L’AI come strumento creativo nelle arti e nel design”

Palazzo Giureconsulti, Sala Donzelli

Accesso libero previa registrazione sul sito di Milano Digital Week o in loco.

NABA, Nuova Accademia di Belle Arti

NABA è un’Accademia di formazione all’arte e al design: è la più grande Accademia di Belle Arti in Italia e la prima ad aver conseguito, nel 1981, il riconoscimento ufficiale del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR). Con i suoi due campus di Milano e Roma, offre corsi di primo e secondo livello nei campi del design, fashion design, grafica e comunicazione, arti multimediali, nuove tecnologie, scenografia e arti visive, per i quali rilascia diplomi accademici equipollenti ai diplomi di laurea universitari, oltre a PhD e Special Programmes. Fondata da Ausonio Zappa a Milano nel 1980, coinvolgendo in una prima fase Guido Ballo e Tito Varisco, e poi attivando un nucleo di artisti tra cui Gianni Colombo, l’Accademia ha avuto da sempre l’obiettivo di contestare la rigidità della tradizione accademica e di introdurre visioni e linguaggi più vicini alle pratiche artistiche contemporanee e al sistema dell’arte e delle professioni creative. NABA è stata selezionata da QS World University Rankings® by Subject come la migliore Accademia di Belle Arti italiana e tra le prime 100 istituzioni al mondo in ambito Art & Design, è stata inserita da Domus Magazine tra le 100 migliori scuole di Design e Architettura in Europa, e da Frame tra le 30 migliori scuole postgraduate di Design e Fashion al mondo.

