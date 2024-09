La cantautrice denuncia la violenza con la partecipazione di altre donne

La cantautrice Ninaif pubblica il videoclip del brano “Aprile”, disponibile dal 5 aprile 2024 sui principali stores digitali e nelle radio in promozione nazionale. La produzione del video è stata curata da Luca Laudi, un regista che ha accolto a pieno le istanze di Ninaif e si è unito alla battaglia contro la violenza sulle donne. Nel videoclip sono presenti 13 donne con il volto al naturale e vestite con un segno rosso, sulla bocca, sul braccio o sulla fronte, simbolo della ferita dell’abuso.

Nessuna di loro è un’attrice: sono tutte donne che esprimono solidarietà l’una con l’altra, che si fanno forza a vicenda e hanno l’obiettivo di raccontare e denunciare. La sensibilità con cui è stato trattato questo tema è sorprendente: tutto ciò è stato possibile grazie a Ninaif stessa, alle donne che hanno prestato il loro volto e al regista che, da uomo, si è inserito a pieno in questa lotta.

“Un segno rosso sulla bocca per ogni volta che siamo state messe a tacere, un segno rosso su un braccio per ogni volta che siamo state strattonate, un segno rosso sulla fronte per ogni volta che siamo state colpite in testa e così via. Parlo al plurale perché ferire una donna vuol dire ferirle tutte. Ma in questo videoclip il desiderio è anche quello di dimostrare che non siamo sole, che siamo unite, che ci stringiamo forte, che urliamo ferme e sicure contro la violenza e ci muoviamo e balliamo con l’anima in nome della nostra libertà. In questo video noi ci siamo, insieme per raccontare e denunciare.” Ninaif

Le 13 donne che hanno partecipato:

Ninaif, Claudia Briganti, Enrica D’Amore, Federica Capobianchi, Giulia Morroto, Marcella Ferrari, Mirella Pulzone, Noemi Vuolo, Paola Santoro, Pina Ziccardi, Valeria De Angelis, Valeria Restante, Vita Sgobio.

