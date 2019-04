Franciacorta si affida all'agenzia Early Morning

Una nuova primavera, quella di Early Morning, agenzia di comunicazione strategica che opera al crocevia tra tecnologia e creatività: nell’ultimo mese quattro aziende che rappresentano brand storici e unici per le proprie peculiarità sono entrate nel portfolio dell’agenzia di NoLo, premiando la scelta di Early Morning di riposizionarsi come agenzia specializzata nell’offerta di servizi di consulenza strategica.

Early Morning, che si distingue come una delle realtà più attive ed aggiornate nell’ambito della comunicazione digital, ha ulteriormente ampliato l’offerta dei suoi servizi per soddisfare a 360° le esigenze dei propri clienti.

La ripartenza - “Dopo aver chiuso un bilancio con ottimi numeri, affrontiamo un momento di cambiamento di pelle – afferma Lorenzo Castelnuovo, ceo e founder di Early Morning - siamo partiti al meglio con clienti di punta come il Consorzio Franciacorta e intendiamo procedere nel nostro percorso di crescita costante. Il mio primo cliente era stato proprio un marchio del settore food and wine, interpretiamo il nuovo contratto come un segnale per cui ci stiamo muovendo nella direzione giusta”.

I nuovi clienti – Early Morning stia cambiando ma non tradisce il proprio percorso e i progetti avviati con i nuovi clienti lo confermano. Alessi - social media management – EM racconterà il presente e il futuro del brand sfruttando al meglio le potenzialità dei canali social come Instagram, Facebook, Pinterest, YouTube e LinkedIn e offrendo un supporto nelle attività di direct marketing. Franciacorta – consulenza strategica – EM creerà uno story-telling destinato a raccontare il territorio, i prodotti e le diverse cantine del Consorzio attraverso la redazione di piani editoriali dedicati. L’agenzia, inoltre, supporterà il Consorzio nella gestione dei visitatori del Festival autunnale di Franciacorta attraverso la creazione di un sito che, con un approccio strategico e creativo, farà leva sulla personalità di ogni singolo visitatore. GameStop – consulenza strategica – EM sta lavorando al riposizionamento della comunicazione dell’azienda e dei suoi brand attraverso un approccio innovativo che prevede l'utilizzo di più canali per un lavoro di advocacy e brand awareness. Il Viaggiator Goloso – consulenza strategica – EM interverrà sulla strategia di comunicazione del brand, occupandosi della creazione di contenuti mirati.

La divisione Finance – Early Morning Finance è la divisione ricerca e sviluppo guidata da Ivan Vaghi. Negli ultimi anni il suo team ha sviluppato progetti basati sulle ultime tecnologie disponibili come la blockchain. “Il nostro è un lavoro continuo – dichiara Ivan Vaghi, Head of Early Morning Finance – che senza perdere di vista il consolidamento degli obbiettivi raggiunti, mira a esplorare sempre nuove aree di ricerca”. Due esempi di prodotti recenti e innovativi di EMF sono Rock-It, un chatbot interattivo basato su Telegram che tiene traccia del tempo dedicato ai clienti e la sperimentazione FluteAI, un chatbot interattivo che permette ai sales di registrare i propri brief vocalmente. Grazie a FluteAI le parole vengono trascritte in tempo reale e riportate sul software CRM interno.