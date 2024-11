Il rugby a Treviso è un'istituzione e Conad è uno dei punti di riferimento di questo sport. Non potevano mancare, quindi, i giocatori e i tecnici del Ruggers Tarvisium alla grande festa che ha salutato la riapertura del Conad City Risorgimento, in pieno centro storico.

La delegazione, guidatadal presidente Manuele Pavanello e dal direttore sportivo Alberto De Marchi, ha preso parte alla festa inaugurale tenuta venerdì 29 novembre.

Con loro l’assessore alle Attività Produttive del Comune di Treviso Rosanna Vettoretti, che ha tagliato il nastro insieme all’amministratore delegato di Commercianti Indipendenti Associati - Conad, Luca Panzavolta e ai gestori Stefano e Giovanni Loparco della società Sgl, responsabile anche del Conad City di viale IV novembre. In totale nei due negozi lavorano una sessantina di persone.

Don Mario Salviato, parroco del Duomo di Treviso e delegato vescovile per la Cattedrale, ha impartito la benedizione ai presenti.

Con i suoi 380 metri quadri nel pieno del centro storico di Treviso, il Conad City di via Risorgimento 1 è il tipico negozio di prossimità in cui trovare tanti servizi e grande attenzione per i prodotti del territorio.

La ristrutturazione ha riguardato tutti i reparti. All’interno i clienti trovano l’ortofrutta, la macelleria e la pescheria self-service, la gastronomia, e un vario assortimento di pietanze calde e fredde pronte da consumare.

Ampi gli orari di apertura: dal lunedì al sabato dalle 7,45 alle 20,30; la domenica dalle 7,45 alle 20,00.