Recensione Cubot H3: uno smartphone low-cost con una super autonomia

Cubot H3 è uno smartphone che punta tutto sull'autonomia. Si tratta di un dispositivo low-cost che offre delle prestazioni sufficienti. Di certo non sarà lo smartphone preferito da chi ama seguire le ultime tendenze di design (ed infatti questo dispositivo ha delle linee un po' superate) o da chi cerca delle prestazioni molto elevate (si tratta di un dispositivo di fascia bassa e, quindi, non può di certo competere con i dispositivi top di gamma). Di sicuro, però, questo smartphone verrà apprezzato da chi vuole utilizzarlo per più di un giorno (anche due) senza doverlo continuamente caricare.

Queste le caratteristiche tecniche principali:

Display 5″ HD, CPU MediaTek MT6737, RAM 3GB, Memoria interna 32GB espandibile, Sistema operativo Android 7.0 Nougat, Doppia fotocamera posteriore 16MP + 0.3MP, Fotocamera frontale 8MP, Peso 210 grammi, Lettore di impronte digitali.

Ma la caratteristica che lo rende interessante è la batteria da 6000 mAh che consente l'uso per due giorni della device senza ricarica anche sfruttando messaggistica, social, browser e qualche chiamata.