Annunciate le candidature agli attesissimi Directors Guild of America Awards, i famosi riconoscimenti con cui il sindacato americano dei registi (DGA) ogni anno influenza la successiva scelta dei membri votanti per gli Oscar.

Infatti nella storia di questo importante premio su 75 edizioni ben 66 volte il vincitore del DGA Award ha conquistato successivamente anche l’Oscar nella categoria Miglior regia.

Ecco i candidati di quest'anno:

Greta Gerwig – Barbie

Alexander Payne – The Holdovers

Martin Scorsese – Killers of the Flower Moon

Christopher Nolan – Oppenheimer

Yorgos Lanthimos – Poor Things