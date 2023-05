Esce Oggi 19 maggio Il feat più atteso dell 2023.

Quello che vede il rapper Romano Yozot

Famoso per la sua scelta di rappare in latino classico

Duettare in un featuring impossibile

Con una distanza di quasi 2000 anni

Direttamente con l'imperatore Adriano in persona, Animula Vagula Blandula

Celebre componimento dell imperatore Adriano il poeta viaggiatore

Che dedico i versi più struggenti alla sua anima poco prima di morire

Nel componimento in forma di epigramma

Più famoso di sempre.

Appunto

"Animula Vagula Blandula

Hospes Comesque Corporis

Quae Nunc Abibis In Loca

Pallidula Rigida Nudula

Nec Ut Soles Dabis Iocos"

Scritto da Adriano che si rivolge in prima persona a se e al suo spirito morente

Che vagherà in luoghi freddi e inospitali

E non sarà più scaldato e vividato dal sole.

Yozot stavolta osa ancora di più, l'ha fatta davvero grossa!!!

E per ciò non possiamo che amarlo. Un Poeta... perché prima di essere un Rapper Yozot è un poeta che duetta con un Poeta Prima che imperatore, un classicista che duetta con un altro classicista a distanza di millenni, Yozot duetta con l'imperatore Adriano!

Il componimento di Yozot che segue nella canzone l'epigramma Adrianeo è un poemetto che appunto descrive ciò che accade allo spirito dell imperatore all "animula per l'appunto

Che vaga in posti extracorporei e in dimensioni fuori dal tempo, nello spazio

E nella materia oscura.

Il poemetto di Yozot si divide in più versi

Che descrivono gli incontri fatti dall'animula

E le sue vicissitudini extracorporee.

Prima di ricongiungersi con l'ologramma universale e vivere di nuovo.



Yozot affronta anche tematiche dai toni scientifici e fantasciecentifici facendosi

Ispirare dalle moderne teorie sul gateway extracorporeo e sul viaggio astrale

Oltre che descrivendo scientificamente la materia oscura e lo spazio

Tutto rigorosamente in un latino classico

Più classico che mai!!

Utilizzando terminologie auliche anche in latino

Con un linguaggio particolarmente attento a descrivere l'universo e lo spazio

Insomma cosa dire

Anche sta volta Yozot l'ha fatta grossa!!

Noi ci siamo e voi?

Dobbiamo dirvi altro !