Il bellissimo, sensuale, intelligente e simpatico ex tronista del trono classico di Uomini e Donne, modello e influencer veneto Carlo Pietropoli ha affrontato diversi argomenti nell’intervista rilasciata al sito di cronaca rosa iGossip.it.

"Gemma Galgani è una signora che non reggo - ha detto Pietropoli -, con tutto il rispetto, non mi piace proprio perché penso che sia una persona che crea a tutti i costi una dinamica con uomini sempre diversi pur di restare nello studio e poter parlare di lei. Si è completamente dimenticata chi è la sua persona. Mi dà ai nervi perché parla di emozioni, che secondo me non ci sono da parte sua. C’è solo una gran voglia di essere un personaggio egocentrico".

L'ex tronista ha poi aggiunto: "Adoro Tina Cipollari, ma non perché ce l’abbia con Gemma, per il suo modo di essere e mi fa volare… è simpaticissima, è una super mamma e poi ha questo carattere esplosivo, delle volte anche esagerata, però mi piace anche per quello. O la ami o la odi. Sono pro Tina. Ho avuto modo di conoscere di più Gianni Sperti rispetto a Tina Cipollari, perché ho parlato di più nei camerini. Gianni è una persona con cui ho parlato volentieri e nutro profonda stima per lui. Ogni tanto ci siamo sentiti anche in direct. Ho un bel ricordo di Gianni e della redazione del programma".

Alla domanda "cosa ne pensi delle ultime vicende che hanno coinvolto Roberta Di Padua e Maria Tona?", Carlo ha risposto:

"Maria Tona non so proprio chi sia… Roberta Di Padua sì e ho visto le ultime puntate in cui è stata attaccata perché si sarebbe messa d’accordo con il cavaliere per prolungare la loro uscita dal programma. In realtà penso che lo facciano in tanti del trono over, perché hanno la possibilità di sentirsi per gli affari loro e penso che possa capitare. Nell’ultimo anno non l’ho guardato molto Uomini e Donne, perché non ho tempo e il format così com’è non mi fa impazzire".

Tornerebbe a Uomini e Donne? Carlo ha dichiarato a iGossip.it: "Non lo so. Se ci fosse il format di una volta probabilmente un pensierino potrei farlo… questo non significa che dopo mi chiamerebbero di nuovo. Mai dire mai nella vita. Magari arriva una ragazza che può piacermi, potrei anche andare a corteggiarla".