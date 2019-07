No More Ransom: 108 milioni di ragioni per celebrare il suo terzo anniversario

Oggi ricorre il terzo anniversario di No More Ransom, iniziativa che ha aiutato dal luglio 2016 più di 200.000 vittime di ransomware a recuperare i propri file senza dover pagare alcun riscatto. Con utenti da 188 paesi, il progetto è diventato un punto di riferimento importante per le vittime del ransomware, registrando nella sua breve durata già oltre 3 milioni di visite individuali. Grazie alla cooperazione tra più di 150 partner, tra cui ESET, il modello di business criminale dietro i ransomware è stato gravemente colpito da quando è stata lanciata l'iniziativa, con un conseguente profitto di circa 108 milioni di dollari che non è andato nelle tasche sbagliate.

Con 14 nuovi tools aggiunti nel 2019, il portale può ora decifrare 109 diversi tipi di infezioni da ransomware, un numero che continua a crescere su base mensile. Gli sforzi contro GandCrab - considerato uno degli attacchi di ransomware più aggressivi dell'anno scorso, conferma il successo dell’iniziativa: dall'uscita del primo tool GandCrab nel febbraio 2018, quasi 40.000 persone hanno decifrato con successo i loro file, risparmiando circa $ 50 milioni in pagamenti di riscatto.Il portale, inizialmente pubblicato in inglese, è disponibile ora in altre 35 lingue, tra cui l’Italiano.

No More Ransom rappresenta la prima partnership pubblico-privato nel suo genere e offre alle vittime del ransomware una soluzione alternativa al perdere i loro preziosi file o dover pagare i soldi richiesti ai criminali. Dal 2016, 42 Organizzazioni delle forze dell'ordine, 5 Agenzie dell'UE e 101 soggetti pubblici e privati hanno aderito all’iniziativa.

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa No More Ransom visitare il sito www.nomoreransom.org

Per ulteriori informazioni su ESET visitare il link: https://www.eset.com/it