Tre soldati israeliani sono stati uccisi al confine con l'Egitto a seguito di uno scontro a fuoco che sta mettendo a rischio i rapporti tra i due paesi. Secondo fonti militari, l'aggressore era un poliziotto egiziano che avrebbe agito a seguito di un'operazione di contrabbando di droga, anche se è da stabilire se per vendetta contro i soldati dell'Idf schierati al confine che l'avrebbero fatta fallire. L'attacco è avvenuto sabato mattina al valico di Nitzana, dove i soldati israeliani stavano svolgendo un turno di guardia.

Dopo aver sparato ai primi due militari, un uomo e una donna, il poliziotto si è nascosto nell'area circostante, dove è stato poi individuato e ucciso da altre forze israeliane. Nel corso del secondo scontro a fuoco, un terzo soldato israeliano ha perso la vita e un altro è rimasto ferito.

Si tratta del più grave incidente al confine tra Israele ed Egitto dal 2012, quando numerosi soldati egiziani furono uccisi da militanti islamisti che tentavano di infiltrarsi in Israele.

I due paesi hanno firmato un trattato di pace nel 1979 e da allora mantengono una cooperazione militare all'interno dei rispettivi confini. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver avviato un'inchiesta sull'accaduto in collaborazione con quello egiziano, esprimendo il proprio cordoglio per le vittime e la propria determinazione a prevenire ulteriori violenze.

Domenca, il premier Benjamin Netanyahu ha detto che Israele pretende un'indagine "esaustiva e approfondita" sulla morte dei tre soldati.

"Israele ha inviato un messaggio chiaro al governo egiziano: ci aspettiamo che l'indagine congiunta sia esaustiva e approfondita. Questo fa parte dell'importante cooperazione nella sicurezza, che esiste a beneficio di entrambi i paesi da anni. ...Aggiorneremo le regole, i metodi operativi e anche i mezzi per ridurre al minimo il contrabbando e garantire che attacchi tragici come questo non si verifichino di nuovo", ha poi aggiunto.

Il primo ministro ha espresso anche le sue condoglianze alle famiglie dei soldati uccisi, il sergente maggiore Ori Yitzhak Iluz, il sergente maggiore Ohad Dahan e la sergente Lia Ben Nun. I tre soldati, combattenti nei battaglioni Bardelas e Caracal, incaricati di sorvegliare il confine, saranno sepolti questa domenica nelle loro città natali.

Come si sono svolti i fatti. L'ufficiale egiziano ha prima ucciso Iluz e Ben Nun, mentre erano di guardia a un posto di blocco vicino al confine, poi ha sparato e ucciso Dahan in un conflitto a fuoco qualche ora dopo, durante il quale anche l'aggressore è stato ucciso.

Le Forze di Difesa Israeliane hanno dichiarato che l'egiziano è entrato nel paese attraverso un cancello di emergenza nella recinzione di sicurezza e sembra aver agito da solo.

L'Egitto ha sostenuto che l'ufficiale stava inseguendo dei sospettati per contrabbando di droga. Le autorità egiziane hanno cercato di prendere le distanze dall'ufficiale di polizia, affermando di non essere a conoscenza delle sue intenzioni, ha riportato il canale televisivo israeliano Kan, citando una fonte israeliana.