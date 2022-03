Da oggi il Comune di Milazzo ha un nuovo sito istituzionale, in linea con l’evoluzione della piattaforma Internet per i siti della Pubblica Amministrazione Locale nel rispetto delle nuove linee guida di Ag.I.D. (Agenzia per l’Italia Digitale), le quali impongono una profonda rivisitazione della struttura grafica nonché concettuale dei siti comunali per rispondere alle richieste di definire standard web unitari di usabilità e design condivisi da tutta la Pubblica Amministrazione: si tratta di un sito, che si propone d’offrire ai navigatori non solo una nuova veste grafica e concettuale; ma anche una migliore accessibilità grazie ad un’interfaccia più snella, dotata di collegamenti rapidi e strumenti di facile reperimento per mettere davvero il Comune al servizio della cittadinanza; un nuovo layout grafico con una più sistematica suddivisione delle informazioni, notizie in apertura scorrevoli e un accesso diretto a tutti i principali servizi del Comune.

Accanto alla sezione notizie, che prevede in evidenza la news del giorno ed a seguire altre tre novità quotidiane concernenti l’attività del Comune, è stata mantenuta la sezione “Ultimi Avvisi”, contenente le informazioni dirette ai cittadini. Sempre nella Home page, oltre alla pagina Turismo, Ambiente e Cultura, due sezioni nuove: quella delle “Segnalazioni”, che permetteranno al cittadino di comunicare disfunzioni presenti per richiedere l’intervento del Comune e quella “Decoro Urbano” riservata alle iniziative che quotidianamente l’Amministrazione effettua nel settore del verde, lavori pubblici e delle manutenzioni per fornire un report aggiornato anche dal punto di vista della calendarizzazione dei lavori.

“La parola digitalizzazione è continuamente utilizzata e al centro delle sfide del PNRR – afferma il Sindaco Pippo Midili – e oggi diamo un altro esempio concreto di che cosa significhi investire in questo settore. Dopo diversi anni abbiamo ammodernato il sito operando nel rispetto delle linee dell’Agenzia italiana del digitale non solo un restyling; ma un cambio radicale con l’obiettivo di migliorare e potenziare le funzionalità, rendere più intuitiva la ricerca, velocizzare gli accessi e ottimizzarli per i diversi supporti. Al centro c’è, come è giusto che sia, il cittadino e l’obiettivo di offrire accessibilità intuitiva ai servizi specifici nel più breve tempo possibile. Il tutto rispettando i principi che stanno caratterizzando il nostro mandato: comunicazione, trasparenza e semplificazione. Ecco perché nella progettazione del nuovo portale si è tenuto conto non solo della necessità di fornire in maniera più immediata e accessibile tutte le informazioni utili, ma anche di sviluppare gli strumenti della partecipazione online, con le segnalazioni da parte degli utenti”.