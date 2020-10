Nuovo numero record di casi Covid-19 in Francia che nelle ultime 24 ore ha raggiunto quota 26.896, secondo i dati diffusi dalle autorità sanitarie locali.

La percentuale di persone positive in relazione a quelle testate continua ad aumentare ed adesso è arrivata per la prima volta all'11%.

Il numero totale dei ricoverati in Francia continua ad aumentare: sono stati 7.976 nella giornata di sabato, 133 in più rispetto al giorno precedente.

Il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati al momento in terapia intensiva è nuovamente aumentato, seppur leggermente, arrivando a 1.456 persone, 17 in più rispetto a 24 ore fa, il numero più alto da maggio. Diminuiscono invece i nuovi ingressi in terapia intensiva, oggi sono stati 110 i nuovi pazienti, 40 in meno rispetto a venerdì. In Francia, il numero complessivo di posti letto in terapia intensiva è di circa 5.000.

Per ultimo, nelle ultime 24 ore sono morte 54 persone con Covid, portando il totale dei decessi in Francia dall'inizio dell'epidemia ad almeno 32.684.