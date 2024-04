L'anticipo della 31.a giornata di Serie A che si è disputato venerdì allo stadio Arechi tra Salernitana e Sassuolo è finito in parità 2-2, come nella gara di andata.

Una partita importantissima per la salvezza, visto che le due squadre occupano le ultime due posizioni in classifica, anche se per i campani sembra ormai quasi impossibile la permanenza in A anche per la prossima stagione.

Al termine dei primi 45 minuti il Sassuolo conduce 2-0, grazie alle reti di Laurientè al 37', che servito da Bajrami in contropiede batte a tu per tu Costil, e dello stesso Bajrami al 44', che approfitta di uno svarione difensivo della coppia Costil - Pirola.

La Salernitana va al riposo tra i fischi dei propri tifosi che servono a dareuna sveglia alla squadra che nella ripresa accorcia subito le distanze (al 50') grazie ad un rigore trasformato da Candreva e trovano il pareggio, anche se solo nel recupero, con la rete di Maggiore su assist di Zanoli.

In classifica il Sassuolo aggancia Frosinone e Empoli a 25 punti, mentre la Salernitana è ultima a 10 punti dalle tre squadre appena citate.

A fine partita non sono mancate le recriminazioni da parte del Sassuolo espresse dal dg Carnevali:

"Tengo a precisare che Ballardini si è arrabbiato dopo aver guardato le immagini e per questo non è venuto a fare le interviste. C'è disappunto. Noi come società non siamo abituati a recriminare contro gli arbitri, ma ci sono delle situazioni in alcune gare importanti in cui abbiamo avuto danni notevoli. In entrambi i gol che abbiamo subito stasera, nel rigore e nel contatto Defrel-Pirola prima della rete di Maggiore. Credo che in occasione del 2-2 sia successo qualcosa di clamoroso: c'è una spallata netta di Pirola su Defre. Non esiste, ci giochiamo tanto, ci giochiamo la Serie A e non si può cadere in questi errori banali. C'è anche il VAR! Altrimenti, cosa ci sono a fare?"