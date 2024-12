Fiorentina - Udinese 1-2: dopo la rimonta dei friulani

La Fiorentina, reduce da una straordinaria striscia di otto vittorie consecutive, ha incassato ieri la seconda sconfitta di fila, questa volta davanti al proprio pubblico al Franchi. Gli uomini di Palladino, nonostante un avvio promettente, si sono arresi alla determinazione dell'Udinese, capace di ribaltare il risultato con un'ottima prova di carattere, e alla sfortuna.

La partita si era messa in discesa per i viola già all'ottavo minuto, grazie a un calcio di rigore trasformato da Moise Kean. L'attaccante della Nazionale, arrivato per la prima volta in doppia cifra in Serie A con 10 reti stagionali, aveva l'occasione di raddoppiare nel primo tempo, ma ha sprecato un'ottima opportunità su assist di Cataldi. Nella ripresa, però, l'inerzia è cambiata: l'Udinese ha pareggiato al 50' con un preciso diagonale di Lorenzo Lucca su assit di Ranieri, che lo ha servito inavvertitamente mentre cercava di passare la palla ad un compagno.

L'episodio da dato fiducia all'Udinese con lo stesso Lucca che poco dopo ha colpito il palo con una spettacolare rovesciata. La rete decisiva è arrivata al 57' grazie a Florian Thauvin, autore di un'azione personale che, dopo aver disorientato Gosens, gli ha permesso di infilare il pallone sul palo lontano. Nel finale, la Fiorentina ha sfiorato il pareggio con Kouame e Kean, senza però riuscirvi a trovare il gol.

Per i friulani è la prima volta in stagione che ottengono due successi consecutivi in trasferta, mentre per i viola questa sconfitta suona come un campanello d'allarme in vista dei prossimi impegni a partire da quello con la Juventus nel prossimo turno .



Inter - Como 2-0: nerazzurri a -3 dalla vetta

A San Siro, l'Inter ha superato il Como, tornando a soli tre punti dalla capolista Atalanta, che però ha giocato una partita in più. Gli uomini di Simone Inzaghi, dopo un primo tempo poco brillante, hanno saputo trovare le giocate vincenti nella ripresa.

Il Como, guidato dall'ex campione Fabregas, ha dimostrato grande organizzazione difensiva, rendendo difficile la manovra dei nerazzurri nella prima frazione. L'occasione più nitida è capitata a Dumfries, che ha mancato clamorosamente la rete da posizione favorevole.

La svolta è arrivata al 48' con il gol di Carlos Augusto, che ha sfruttato al meglio un corner battuto da Calhanoglu, insaccando di testa. Il difensore brasiliano si è poi reso protagonista di un salvataggio decisivo, anticipando un avversario a pochi passi dalla porta. Inzaghi ha dato nuova energia alla squadra con i cambi, inserendo Zielinski e De Vrij, ma il raddoppio è arrivato solo nei minuti di recupero grazie a Marcus Thuram. L'attaccante francese ha sigillato la vittoria con un'azione personale culminata in un potente destro sotto l'incrocio dei pali.

Con questa vittoria, l'Inter mantiene il passo dell'Atalanta dimostrando di essere pronta a sfruttarne eventuali passi falsi. Il Como, dal canto suo, esce dal Meazza a testa alta, ma con la consapevolezza di dover migliorare in fase realizzativa per risalire in classifica.