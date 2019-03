Due libri a Roma : Da sbirro a investigatore e I Ragazzi del '99 in Provincia di Latina

Leggere è piacevole e rilassante. La lettura di un buon libro è sempre motivo di conversazione. Oltre che di compagnia, è soprattutto un'attività economica.

E non fa niente se non siete un lettore abituale, un selfie con un libro, mentre lo state leggendo, può sempre servire per pubblicare una foto su Facebook o su Instagram.

Insomma, che voi siate dei accaniti lettori oppure no, il prossimo mercoledì 20 marzo, a Roma, in piazza Galeno, 1, presso la sala convegni della Federazione Provinciale di Roma "Istituto del Nastro Azzurro", ore 16:30 - 18:30, ci sarà la conferenza/incontro con due autori d'eccezione.

Gli scrittori Giulio Quintavalli e Marco Nocella presenteranno le loro opere dal titolo, rispettivamente: Da sbirro a investigatore - Polizia e investigazione dall'Italia liberale alla Grande Guerra e I Ragazzi del '99 in Provincia di Latina.

Sono due libri che vi trasporteranno nel mondo fantastico della storia italiana. Quindi, adesso che lo sapete non prendete impegni, perché per il prossimo mercoledì pomeriggio c'è un ottimo programma per voi.